Prosumatorii, victimele sistemului. Produc energie, dar sunt ”arși” la facturi

Sunt prosumator, client Electrica Furnizare. Panourile de pe casă produc curent în fiecare zi, invertorul îmi arată câți kWh sunt injectați în rețea, dar pe facturi realitatea arată altfel. Vorbim de întârzieri de luni sau chiar ani, compensări aplicate cu sincope, bani blocați undeva, între un sistem birocratic și o legislație strâmbă. Iar ceea ce trăiesc eu, nu este la singular, sunt mulți români aflați în acceași situație.

România trece printr-o revoluție energetică pe care statul nu o poate gestiona. Peste 250.000 de români și-au investit economiile în panouri fotovoltaice, ridicând o putere instalată de peste 3.000 MW, echivalentul a patru reactoare nucleare. Noi prosumatorii suntem blocați într-un hățiș birocratic care produce nemulțimiri.

În mijlocul acestui fiasco administrativ, Observatorul Prahovean publică în exclusivitate un interviu cu Dan Pîrșan, președintele Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE), organizația care a reușit în ciuda opoziției politice și a presiunilor din industrie să oprească legi nocive și să câștige procese esențiale pentru prosumatori.

Reporter: Cum ați ajuns să faceți Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie?

Dan Pîrșan, președintele APCE: Organizația a fost înființată acum doi ani, într-un moment în care acest segment nu avea nicio voce instituțională, iar furnizorii și distribuitorii operau fără ca cineva să poată „controla” ce se întâmplă. În tot acest timp, APCE a devenit un „actor” decisiv, reușind să blocheze acte normative cu impact negativ, să corecteze prevederi legislative, să câștige numeroase procese pentru prosumatori și să scoată la lumină abuzuri majore din piață. Acum reprezintă interesele a peste 260.000–270.000 de prosumatori din România.

Facturi întârziate, compensări blocate

Mulți prosumatori reclamă întârzieri de luni sau chiar ani la facturi. Ce explicații oficiale ați primit de la furnizori și cât de credibile sunt?

Explicațiile sunt în general aceleași, „așa spune legislația”, „nu avem datele”, „nu s-au înregistrat”. Noi avem două contracte, unul de furnizare, ca orice consumator, și unul de achiziție a energiei pe care o producem. Sunt furnizori care uită intenționat acele contracte. Așa se ajunge ca oamenii să creadă că sunt prosumatori, deși, legal, nu sunt.

Care este în opinia dumneavoastră cel mai mare abuz pe care furnizorii îl comit față de prosumatori?

Nefacturarea. Este cel mai răspândit și cel mai periculos abuz. Spre exemplu Electrica Furnizare, Hidroelectrica au întârziat, în unele cazuri, emiterea facturilor chiar și trei ani. Motivul? Ordinul ANRE nr. 15/2022, actul normativ care stabilește că prosumatorul este plătit nu de la data la care livrează energia în rețea, ci de la data emiterii facturii, respectiv la 24 de luni!

Consecința este una dramatică, dacă furnizorul nu facturează energia livrată în 2022 și 2023, iar prima factură sosește abia în 2025, atunci plata se poate decala până în 2027, pentru că termenul legal curge din momentul facturării, nu al livrării. Cu alte cuvinte, dacă furnizorul întârzie facturarea un an sau trei ani, prosumatorul nu are niciun instrument legal să își primească banii mai devreme.

În toată țara, prosumatorii se confruntă cu facturi întârziate chiar și 6, 12, 24 sau 36 de luni, compensări neaplicate sau aplicate eronat.

Ordinul transformă prosumatorii, în creditori fără dobândă, ai furnizorilor.

Este una dintre cele mai mari nedreptăți din piață, iar rădăcina problemei nu se află la furnizori, ci la ANRE, instituția care a creat cadrul legal ce permite astfel de întârzieri uriașe.

Care sunt principalele probleme ale prosumatorilor?

În toată țara, prosumatorii se confruntă cu facturi întârziate așa cum am menționat, compensări neaplicate sau aplicate eronat, contracte neînregistrate deși energia este livrată în rețea, diferențe majore între citirile operatorilor de distribuție și cele ale furnizorilor, precum și situații în care energia injectată apare în documente ca „0 kWh” – un fenomen care, în anumite cazuri, ridică suspiciuni de fals intelectual.

Este absurd să ai panouri, să injectezi energie, și furnizorul să nu înregistreze contractul sau să ai facturi de achitat și energie injectată în rețea și necomensata. Paradox al zilelor de azi, pentru prosumatorii din România! Dar cauza reală este nepăsarea sau interesul furnizorului. Apoi, faptul că nu se face compensarea lunară conform legii. Există furnizori care „uită” să aplice compensarea. Și ar mai fi o problemă, imposibilitatea de a monetiza energia, pentru 87% dintre prosumatori.

Nu sunt simple greșeli tehnice

Cum evaluați modificările legislative recente privind compensarea cantităților injectate? Este legea în favoarea prosumatorilor?

PL-x 605/2023, mult-aşteptata «Lege a prosumatorilor» este considerată cea mai importantă reglementare dedicată prosumatorilor din ultimii ani. Adoptată pe 15 octombrie 2025, legea introduce pentru prima dată o definire clară a compensării cantitative, elimină interpretările abuzive ale furnizorilor, obligă la compensare lunară și stabilește responsabilități precise pentru operatorii de distribuție și pentru furnizori.

În plus, prosumatorii pot, potrivit noilor prevederi, să compenseze energia produsă la o locuință cu facturile altor locuri de consum deținute în aceeași rețea, un avantaj major pentru familiile cu mai multe proprietăți.

Legea este însă contestată la Curtea Constituțională, cu termen stabilit pentru 10 decembrie 2025, ceea ce menține un grad ridicat de incertitudine. Furnizorii s-au opus puternic acestui proiect, întrucât limitează spațiul de interpretare și întârziere de care au beneficiat în ultimii ani. Pentru prosumatori, însă, legea reprezintă un pas înainte care ar putea aduce, în sfârșit, predictibilitate și corectitudine în procesul de facturare.

Ați vorbit public despre necesitatea unei autorități independente care să supravegheze relația dintre furnizori și prosumatori. Cum ar trebui gândită această instituție?

ANRE are nevoie de o reformă profundă. În urmă cu 27 de ani, când a fost creată, nimeni nu își imagina că România va ajunge la sute de mii de prosumatori și la mii de megawați instalați pe acoperișurile caselor. Modelul energetic s-a schimbat radical, însă instituția care ar trebui să reglementeze piața a rămas blocată într-o structură veche, politizată și complet nepregătită pentru realitatea de astăzi.

Politizarea ANRE a transformat autoritatea din arbitru într-un actor care tolerează întârzieri uriașe, interpretări abuzive și lipsă de transparență. În loc să protejeze consumatorul și prosumatorul, instituția ajunge adesea să protejeze interesele furnizorilor, prin norme care permit întârzieri de luni sau chiar ani în emiterea facturilor și în plata energiei livrate.

În același timp, România a devenit un punct de atracție pentru marile investiții în energie verde de la companii europene până la mari jucători internaționali care anunță proiecte în fotovoltaice sau eoliene. Suntem, practic, un „Eldorado” pentru investitorii din zona energiei regenerabile, însă tocmai în acest context ANRE și-a pierdut rolul de arbitru și a ajuns, în percepția pieței, să funcționeze mai degrabă ca un actor al „trioului” producători–furnizori–distribuitori.

„ANRE trebuie reconstruită de la zero: depolitizată, profesionalizată și obligată să funcționeze în interesul consumatorului, nu al pieței. O autoritate de reglementare nu poate fi eficientă cât timp este controlată politic.”

Abuzuri ale furnizorilor

Care este cea mai scandaloasă situație documentată de APCE în ultimii doi ani?

Cea mai gravă situație documentată de APCE este aceea în care prosumatorilor li s-au emis facturi în care energia injectată apărea „zero”, în timp ce la consum figura un sold pozitiv, adică obligația de plată către furnizor.

Practic, luni întregi în care prosumatorul avea de fapt valori negative – adică livra mai mult decât consuma – au fost trecute în factură ca „0 kWh”. Din perspectiva noastră, este mult mai mult decât o simplă eroare, este o situație la limita falsului în acte. Toți prosumatorii care au fost consiliați de APCE și au acționat în instanță furnizorul au obținut hotărâri favorabile. Au fost necesare numeroase sesizări și plângeri pentru ca aceste cazuri să ajungă în atenția publică și să fie corectate pe cale juridică.

Ce îi sfătuiți pe actualii clienți prosumatori ai furnizorilor, în cazul meu Electrica Furnizare care întârzie facturile, sau le emit și dupa 2 sau chiar 3 ani?

Soluția este surprinzător de simplă, schimbarea furnizorului. Imediat ce prosumatorul își schimbă furnizorul, intră în aplicare procedura reglementată prin Ordinul ANRE nr. 5/2023, articolul 19, care obligă furnizorul anterior, în acest caz, Electrica Furnizare să emită în maximum 42 de zile o factură de regularizare.

Schimbarea furnizorului, o soluție

Practic Electrica Furnizare este obligată să adune toate facturile „cu minus” (energia injectată în rețea) și toate facturile „cu plus” (energia consumată). Dacă rezultatul este în favoarea furnizorului, prosumatorul achită diferența și în mod automat viceversa. Procedura este foarte clară, prosumatorul transmite un extras de cont, o copie după CI și o cerere scrisă pentru restituirea sumelor.

Este unul dintre cele mai eficiente instrumente pe care îl au astăzi prosumatorii pentru a-și recupera banii și pentru a forța facturarea la zi.

Ce poate face prosumatorul dacă furnizorul nu respectă această obligație legală de a emite factura de regularizare în termenul de 42 de zile?

Pe site-ul Asociației Prosumatorilor – asociatiaprosumatorilor.ro – există un model oficial de notificare, o „obligație de a face” pe care prosumatorul îl poate completa cu datele sale: locul de consum, codul de client și informațiile contractuale. În ziua 40 de la schimbarea furnizorului, deci cu puțin înainte de expirarea termenului legal de 42 de zile calendaristice, acest document este trimis către Electrica Furnizare sau către orice alt furnizor de energie din România.

Notificarea pune furnizorul în întârziere și îi acordă un termen clar pentru emiterea facturii de regularizare. În momentul în care primește această notificare, furnizorul este obligat să întocmească și să transmită factura de revizuire, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dacă furnizorul NU respectă legea, prosumatorul poate acționa în instanță.

Și vă spun ceva foarte clar, toți prosumatorii consiliați de APCE și care au dat în judecată au câștigat. Toți!

Ce ar fi trebuit să facă statul român pentru a preveni creșterea prețurilor la energia electrică?

Statul român ar fi avut alternative mai eficiente decât plafonarea prețurilor la energie. Un exemplu simplu vine din Grecia, unde TVA-ul a fost redus la 6%, măsură care a protejat imediat consumatorii și a menținut piața funcțională fără distorsiuni majore. Este un model care putea fi aplicat și în România, cu efecte directe și rapide atât pentru populație, cât și pentru economie.

Situații similare au existat și în alte state europene. Germania, de pildă, a adoptat măsuri fiscale temporare în perioada de după pandemie, într-un moment în care prețurile la energie scăpaseră de sub control.

În timp ce Europa își ajusta politicile, România a rămas în zona intervențiilor „soft”, cu un guvern ezitant și miniștri fără mandat puternic în negocierea cu marile companii din energie. Dacă privim înapoi la anul 2018, România era încă într-o zonă de confort energetic. Prețurile la electricitate erau stabile, iar factura medie pentru casnici era semnificativ mai mică decât astăzi. Nu existau șocuri pe piață, nu existau vârfuri istorice, nu existau crize succesive.

Între timp, piața s-a liberalizat, fără un plan solid, fără o strategie de protecție a consumatorului și fără o pregătire reală pentru ceea ce avea să vină. Rezultatul? Exact ceea ce vedem în 2025, un sistem dezechilibrat, cu prețuri volatile și cu furnizori care își ajustează oferta, după politici de câștig.

Programul Casa verde a fost stopat

În ce direcție se îndreaptă prosumatorii în acest moment? A crescut interesul pentru stocare?

Astăzi, între 85% și 90% dintre proiectele fotovoltaice plătite direct de beneficiari se fac cu sisteme de stocare. Oamenii nu mai vor instalații fără baterii. Au înțeles că stocarea este un refugiu – în loc să trimiți energie în rețea și să fii plătit peste doi ani sau aproape deloc, o folosești acasă, în timp real. Bateriile le permit prosumatorilor să fie independenți de blocajele furnizorilor. Noi am susținut această direcție și continuăm să o susținem.

Ce s-a întâmplat cu programul Casa Verde 2025 și cu programele pentru baterii?

Programul Casa Verde 2025, inclusiv componentele pentru baterii și pentru sistemele fotovoltaice cu stocare, a fost suspendat. Deși există 2,2 miliarde de lei disponibili, fondurile nu au fost puse în circulație, iar calendarul a dispărut. Practic, programele sunt blocate, deși ar fi fost cele mai eficiente instrumente pentru gospodării. În loc să profite de subvenții şi sprijin pentru panouri și baterii, multe gospodării trebuie să scoată bani din buzunar pentru a deveni independente energetic.

Ce ne puteți spune despre TVA-ul aplicat în prezent la sistemele fotovoltaice?

Beneficiile fiscale pentru energia verde, panouri fotovoltaice au fost semnificative în 2023 – TVA redus la doar 5%, un semnal clar că statul dorea să încurajeze tranziția energetică. această În 2024, cota a urcat la 9%, iar din 1 august 2025 instalările noi sunt taxate cu TVA standard de 21%. Astfel, costul transformării energetice a locuinței crește tocmai când prețurile la energie ar justifica investiții mai mari în sisteme verzi.

Energia electrică nu se va ieftini

Este realist să scadă prețurile la energie electrică în România?

Dacă vorbim realist, nu există premise ca prețurile la energie să scadă în România în perioada următoare. Producem prea puțin, producem scump, iar o mare parte din infrastructura națională este depășită tehnic. În loc să investim în modernizare și stocare, statul a preferat în ultimii patru ani să cheltuiască aproximativ 30 de miliarde de lei pe schema de plafonare.

Acești bani au protejat temporar facturile, dar nu au rezolvat cauza problemei: lipsa de investiții în rețele, în capacități noi și în sisteme de stocare. Practic, am pus un pansament scump peste o rană structurală.

Acum, odată cu eliminarea plafonării, consumatorul rămâne expus direct la volatilitatea pieței. Fără o strategie coerentă, fără investiții masive în infrastructură și fără o regândire a modului în care producem și consumăm energie, prețurile vor continua să fie mari.

Interviul cu Dan Pîrșan nu închide o discuție, o deschide. În luna următoare, decizia CCR, noile reglementări și reacția furnizorilor vor rescrie relația dintre consumator, stat și energie. Iar prosumatorii, au devenit astăzi un „actor” central.

Iar ceea ce urmează depinde de două întrebări simple -cine are dreptate și cine are curajul să schimbe regulile? Iar răspunsul începe, inclusiv în cazul meu de client Electrica Furnizare, cu un gest simplu, refuz să mai fiu doar un număr pe o factură care nu mai vine.