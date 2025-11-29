La ce oră se aprind mâine luminițele din Ploiești

Aprinderea luminițelor din Ploiești, programată pentru astăzi, a fost mutată pentru mâine, 30 noiembrie, din cauza codului galben de ploi. Concertele programate sâmbătă vor avea loc luni, 1 decembrie.

Deschiderea „Republicii lui Moș Crăciun” și aprinderea luminițelor vor avea loc, duminică, de la ora 18.00, pe esplanada Palatului Administrativ.

Evenimentul va rămâne deschis până pe data de 11 ianuarie 2026, vizitatorii putând să se bucure pe îndelete de activitățile specifice sezonului.

„Deoarece municipiul Ploiești intră sub incidența unui cod galben de ploi însemnate cantitativ, în intervalul 28-29.11.2025, municipalitatea a decis decalarea cu o zi a festivităților dedicate deschiderii Târgul de Crăciun din Ploiești – Republica lui Moș Crăciun.

Astfel, Târgul de Crăciun din Ploiești – Republica lui Moș Crăciun – își va deschide porțile duminică, 30 noiembrie 2025, la ora 18.00, pe esplanada Palatului Administrativ, unde este prezent și bradul de Crăciun și de unde vor fi aprinse luminile de sărbătoare în tot orașul.

Începând cu ora 19.00, ploieștenii sunt invitați la concerte de muzică live, susținute de către Charlene, Amme și Zdob și Zdub, care vor aduce muzică bună și voioșie în fața publicului ploieștean.

Atmosfera de poveste a Târgului de Crăciun din Ploiești va continua și luni, 01 decembrie a.c., de Ziua Națională a României, când artiștii Andres Chiriac și Raluka, vor fi prezenți, de la ora 18.00, pe scena evenimentului, spre încântarea tuturor celor sosiți să se bucure de feeria luminițelor de iarnă.” a transmis Primăria Ploiești printr-un comunicat.