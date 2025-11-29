DJ 102I, blocat în urma unei alunecări de teren

Drumul Județean 102I este blocat traficului rutier, pe raza comunei Șotrile, în urma unei alunecări de teren, transmite IPJ Prahova.

Pe lângă pământul ajuns pe partea carosabilă în urma alunecării de teren, și un arbore a ajuns pe asfalt.

„Inspectoratul Județean de Poliție Prahova aduce la cunoștința participanților la trafic că, în prezent, pe Drumul Județean 102I, pe raza comunei Șotrile, circulația rutieră este blocată din cauza unei alunecări de teren care a acoperit partea carosabilă cu pământ și un arbore.

La fața locului, acționează lucrătorii din cadrul ISU pentru eliberarea părții carosabile”, a transmis IPJ Prahova.