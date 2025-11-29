Cum au rămas 12 comune și orașe din Prahova fără apă

Trei orașe și nouă comune din Prahova au rămas, de ieri, fără apă potabilă. Producătorul de apă Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova dă vina pe ploi și reducerea nivelului apei în Barajul Paltinu.

Locuitorii din Câmpina, Breaza și Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș se confruntă, de ieri, cu lipsa apei la robinete. Potrivit operatorului HidroPrahova, această criză va dura cel puțin 24 de ore.

Teoretic, apa ar trebui să fie furnizată astăzi, începând cu ora 15:30. Practic…nu se știe.

S-a ajuns în această situație după ce Exploatare Sistem Zonal Prahova, în calitate de principal producător de apă pentru județul Prahova, a anunțat că ”este posibilă reducerea debitului maxim de apă potabilă produsă de Stația de Tratare a Apei Voila sau, după caz, întreruperea temporară a livrării apei potabile și industriale către operatori și agenți economici”.

Potrivit comunicatului ESZ, problemele cu apa au fost cauzate de ”situația hidrometeorologică anunțată și a reducerii nivelului apei în Barajul Paltinu (…) în situația în care specialiștilor noștri le va fi imposibil să trateze apa potabilă conform cerințelor OG 7/2023, există posibilitatea opririi temporare a Stației de Tratare Voila”, ceea ce s-a și întâmplat.

Vom reveni cu detalii.