Mărturia mamei tânărului britanic dispărut în Bucegi

Salvamontiștii caută neîncetat, de opt zile un tânăr în vârstă de 18 ani dispărut în munții Bucegi. George, un adolescent britanic de 18 ani, a plecat duminică, pe 23 noiembrie, dis de dimineață din Poiana Brașov cu destinația Bran.

A traversat zona Diham-Tache Ionescu, însă vremea aprigă și traseul dificil i-au îngreunat drumeția.

În zona Țigănești, la peste 2.000 de metri altitudine, a sunat după ajutor la 112. În același timp, de la mii de kilometri distanță, părinții i-au localizat telefonul printr-o aplicație și au aflat că se află în munți, în România.

Mama tânărului, a oferit un scurt interviu observatornews.ro, în care povestește clipele de groază prin care trece.

„A plecat de la facultatea lui din Marea Britanie duminică, fără să ne spună, ca să plece în drumeție singur. Telefonul lui a avut ultima dată semnal într-o zonă izolată din munți. A dat un apel cutremurător la 112 duminică seara. Echipele au ajuns la el în câteva ore. Rucsacul lui a fost găsit la aceeași locație de unde a sunat după ajutoare. Am zburat în România imediat și încercăm să susținem echipele de căutare așa cum putem mai bine”, a declarat Jo Smyth, mama tânărului dispărut, pentru observatornews.ro.

Un elicopter Black Hawk a dus salvamontiștii în zone greu accesibile. A fost folosită și o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune. echipe de intervenție cu câini de urmă au refăcut traseul lui George.

„Salvatorii montani au parcurs iar presupusul traseu parcurs de tânăr, dar din păcate nu au putut să identifice noi elemente concludente”, a precizat Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov.

George plecase în drumeție ca să macheze faptul că abia împlinise 18 ani. Tânărul era îmbrăcat într-o geacă subțire, aceeași din fotografiile publicate de autorități. Familia lui face un apel disperat la oricine ar putea avea informații să anunțe autoritățile.

„George este un tânăr isteț, iubitor și aventuros. Doar ce a împlinit 18 ani și este în primul an la facultatea de Geologie. A ținut această excursie secretă față de noi ca să nu ne îngrijorăm. Era un tânăr sportiv și puternic și a călătorit mult cu noi și cu prietenii lui. Iubea munții. Sperăm și ne rugăm că a supraviețuit cumva în ciuda tuturor prognosticurilor. Doar gândul la o viață fără el este de nesuportat”, a mai precizat mama tânărului

Din cauza pericolului de avalanșă, echipele de intervenție au oprit momentan căutările tânărului. Vor relua operațiunea imediat ce vremea se îndreaptă.