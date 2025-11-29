- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Cine este tânărul dispărut în Bucegi

Marius Nica
Autor: Marius Nica
george tanar disparut bucegi

Un tânăr a dispărut de o săptămână în Bucegi. În ciuda eforturilor salvamontiștilor, acesta nu a fost încă găsit.

- Publicitate -

Salvamontiștii din Brașov au refăcut traseul tânărului. George a plecat duminica trecută din Poiana Brașov cu destinația localitatea Bran.

Acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu și ulterior a ajuns în zona Țigănești, unde a contactat serviciul de urgență 112. Din acel moment au început căutările tânărului, fără succes însă.

- Publicitate -

Persoana dispărută purta geaca prezentată în fotografie.

”Toate persoanele care l-au văzut pe George sau care dețin informații despre traseul său sunt rugate să contacteze imediat Salvamont sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție” este mesajul salvatorilor.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Criza apei în Prahova. Situația din localitățile afectate

Redacția Observatorulph.ro Redacția Observatorulph.ro -
12 comune și orașe din Prahova au rămas fără...

Cum au rămas 12 comune și orașe din Prahova fără apă

Marius Nica Marius Nica -
Trei orașe și nouă comune din Prahova au rămas,...

Ploieștiul otrăvit. Ministrul Mediului: ”Nu avem o baghetă magică”

Marius Nica Marius Nica -
Prezent, ieri, la Ploiești, pentru o conferință care a...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -