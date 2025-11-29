Cine este tânărul dispărut în Bucegi

Un tânăr a dispărut de o săptămână în Bucegi. În ciuda eforturilor salvamontiștilor, acesta nu a fost încă găsit.

Salvamontiștii din Brașov au refăcut traseul tânărului. George a plecat duminica trecută din Poiana Brașov cu destinația localitatea Bran.

Acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu și ulterior a ajuns în zona Țigănești, unde a contactat serviciul de urgență 112. Din acel moment au început căutările tânărului, fără succes însă.

Persoana dispărută purta geaca prezentată în fotografie.

”Toate persoanele care l-au văzut pe George sau care dețin informații despre traseul său sunt rugate să contacteze imediat Salvamont sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție” este mesajul salvatorilor.