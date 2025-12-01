Ziua Națională a României: Ce sărbătorim pe 1 Decembrie

În fiecare an, pe 1 Decembrie, se sărbătorește Ziua Națională a României. Este vorba de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1918. Atunci, reprezentanții provinciilor Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș au votat unirea cu țara, formându-se, astfel, statul național unitar român.

Marea Unire a fost precedată de alte momente esențiale: unirea Bucovinei, proclamată la Cernăuți, și decizia Sfatului Țării din Basarabia, care a votat unirea cu România la 27 martie 1918.

Procesul de formare a statului român a început însă înainte, în 1859, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Atunci Moldova s-a unit cu Țara Româneacă. A continuat prin alipirea Dobrogei, în 1878, și finalizat în 1918 prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, în timpul regelui Ferdinand I.

După adunarea de la 1 Decembrie 1918, a fost constituit Marele Consiliu Național Român, format din delegați aleși și cooptați, care avea rolul de a pune în aplicare decizia de unire și de a organiza administrarea provinciilor recent unite, prin intermediul Consiliului Dirigent, guvernul provizoriu condus de Iuliu Maniu.

Unirea Transilvaniei cu România a fost recunoscută de Guvernul României și de regele Ferdinand, iar Parlamentul României a adoptat ulterior legile care au organizat administrativ și au consolidat unirea tuturor provinciilor istorice.

Recunoașterea internațională a Marii Uniri s-a realizat treptat, prin mai multe tratate internaționale. Tratatul de la Saint-Germain, semnat pe 10 septembrie 1919, a confirmat unirea Bucovinei cu România. Tratatul de la Trianon, semnat pe 4 iunie 1920, a recunoscut internațional unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.

Data de 1 Decembrie a fost desemnată oficial „Ziua Națională a României”, după Revoluția din 1989, prin Legea 10/1990.

În România este sărbătorită și ziua de 24 ianuarie, cunoscută drept Ziua Unirii Principatelor Române, care marchează unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859, înfăptuită sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Această zi este recunoscută legal ca sărbătoare națională și zi liberă prin Legea nr. 171/2014.