1 Decembrie la Ploiești. Programul evenimentelor

Luni, 1 Decembrie 2025, Ploieștiul marchează Ziua Națională printr-o serie de ceremonii militare și momente solemne organizate împreună cu Garnizoana Ploiești, anunță primăria.
Evenimentele se vor desfășura în zona Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul”, între orele 10.00 și 13:00.
Programul oficial al zilei este următorul:
10:00 – Oprirea circulației în sensul giratoriu din fața Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul” și intersecția str. Vasile Milea cu Bd. Independenței
10:00 – 10:30 – Instalarea Gărzii de Onoare
10:15 – 10:50 – Realizarea dispozitivului
11:00 – 13.00 – Evenimente:
- Sosirea oficialităților
- Salutul drapelului de luptă
- Intonarea Imnului Național
- Serviciu religios
- Alocuțiuni
- Depuneri de coroane, jerbe și flori
- Defilarea trupelor și a fanfarei Consiliului Județean Prahova
- Încheierea ceremoniei militare.