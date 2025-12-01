1 Decembrie la Ploiești. Programul evenimentelor

1 Decembrie, la Ploiești. Ceremonii religioase și militare

1 decembrie ploiesti

Luni, 1 Decembrie 2025, Ploieștiul marchează Ziua Națională printr-o serie de ceremonii militare și momente solemne organizate împreună cu Garnizoana Ploiești, anunță primăria.

Evenimentele se vor desfășura în zona Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul”, între orele 10.00  și 13:00.

Programul oficial al zilei este următorul:

10:00 – Oprirea circulației în sensul giratoriu din fața Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul” și intersecția str. Vasile Milea cu Bd. Independenței

10:00 – 10:30 – Instalarea Gărzii de Onoare

10:15 – 10:50 – Realizarea dispozitivului

11:00 – 13.00 – Evenimente:

  • Sosirea oficialităților
  • Salutul drapelului de luptă
  • Intonarea Imnului Național
  • Serviciu religios
  • Alocuțiuni
  • Depuneri de coroane, jerbe și flori
  • Defilarea trupelor și a fanfarei Consiliului Județean Prahova
  • Încheierea ceremoniei militare.

