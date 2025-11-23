Meta a oprit un studiu care arăta că rețele afectează sănătatea mintală a tinerilor

Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, ar fi oprit un studiu intern ce arăta că utilizarea rețelelor sale poate afecta sănătatea mintală a adolescenților, potrivit unor documente depuse într-un proces colectiv din Statele Unite, scrie Reuters.

Studiul a fost realizat în 2020 în colaborare cu firma de cercetare Nielsen și numit intern „Project Mercury”. Acesta ar fi scos la iveală faptul că adolescenții care au renunțat timp de o săptămână la Instagram și Facebook au raportat scăderi semnificative ale anxietății, depresiei, singurătății și comparației sociale, notează publicația edupedu.ro.

În ciuda acestor rezultate, Meta ar fi decis să oprească continuarea cercetării și să nu publice concluziile.

Într-o declarație transmisă de către purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, studiul a fost oprit deoarece metodologia lui era defectuoasă și că firma a lucrat constant pentru a îmbunătăți siguranța produselor sale. „Întregul dosar va arăta că, de peste un deceniu, am ascultat părinții, am cercetat problemele care contează cel mai mult și am făcut schimbări reale pentru a proteja adolescenții”, a afirmat acesta.

CNN relata încă de acum doi ani faptul că Meta se confruntă cu presiuni tot mai mari privind siguranța adolescenților pe platformele sale. Asta după o serie de rapoarte și investigații interne care sugerau că unele funcționalități ale Instagram pot afectea negativ imaginea corporală și starea emoțională a utilizatorilor tineri. La acel moment, Meta a anunțat mai multe funcții de protecție, însă criticii au considerat că măsurile au venit prea târziu și nu sunt suficiente.

Acuzația că Meta ar fi ascuns dovezi privind efectele nocive ale rețelelor sociale este doar una dintre multele incluse într-un document depus vineri, 21 noiembrie, de firma de avocatură Motley Rice, care dă în judecată Meta, Google, TikTok și Snapchat în numele unor districte școlare din toată Statele Unite.

Pentru România, subiectul are relevanță directă.Potrivit raportului ESPAD 2024, proape jumătate dintre elevii de 15-16 ani din România declară că nu reușesc să își controleze timpul petrecut pe rețelele sociale sau în jocuri, media europeană fiind mai scăzută. Fetele sunt mai afectate de dependența de social media (58 %), iar băieții manifestă mai frecvent comportamente problematice de gaming, mai precizează sursa citată.