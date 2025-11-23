Elevă a Școlii de Poliție din Câmpina implicată în prinderea autorului unei crime

O elevă a Școlii de Poliție din Câmpina a reușit alături de alți doi colegi să-l prindă pe autorul unei crime. Totul s-a întâmplat vineri seara în Mioveni, oraș în care tânăra se află în practică.

Întregul eveniment a fost relatat de pagina de Facebook de către reprezentanții sindicatului Europol.

„Andreea, Bogdan și Manuel sunt colegii noștri care și-au adus aportul decisiv la prinderea unui criminal care se afla în libertate.

Despre Andreea vă putem spune că este elevă a Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și își desfășoară stagiul de practică la Poliția Orașului Mioveni, județul Argeș.

În seara de 21 noiembrie 2025 aceasta a fost planificată în serviciul de patrulare alături de Bogdan și Manuel, polițiști în cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției din Mioveni, toți 3 fiind direcționați pentru a interveni la un apel 112 prin intermediul căruia au fost sesizați despre înjunghierea mortală a unui taximetrist.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că suspectul fugise, după comiterea faptei, într-o zonă de câmp din apropierea orașului.

Cei 3 colegi au verificat pas cu pas perimetrul indicat, în ciuda condițiilor neprielnice reprezentate de lăsarea întunericului și a ceței, pe un teren dificil, departe de orice așezare urbană.

În urma căutărilor l-au găsit rapid pe suspectul care se afla ascuns pe un teren agricol, fiind îmbrăcat cu geaca victimei.

Polițiștii au procedat imediat la imobilizarea acestuia, ocazie cu care l-au condus la sediul poliției de unde urmează să fie prezentat în fața judecătorilor pentru a fi arestat preventiv.

Andreea, Bogdan și Manuel au demonstrat încă o dată că reacția promptă, seriozitatea și responsabilitatea fac diferența în momente critice.

Îi felicităm cu această ocazie pentru promptitudinea cu care au acționat, deoarece datorită lor individul va sta mulți ani acolo unde îi este locul, după gratii”, au transmis reprezentanții Europol.