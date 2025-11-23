KazMunayGas vinde până la jumătate din compania Rompetrol

După problema Lukoil, apare în spațiul public o nouă veste despre un alt jucător important de pe piața de rafinare și comercializare a produselor din petrol. Cazacii de la KMGI au anunțat că scot la vânzare până la 50% din companie, cu scopul de a atrage un investitor puternic pentru dezvolatare.

Conform profit.ro, care citează presa din Kazahstan, gigantul petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, care în România deține Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega, totodată distribuitor de carburanți, urmează să își vândă parțial activele europene.

Agenția pentru Protecția Concurenței și Dezvoltare din Kazahstan a confirmat că o licitație deschisă, în două etape, va permite investitorilor privați să achiziționeze o participație de până la 50% din holding, care supraveghează operațiunile de rafinare și vânzare cu amănuntul în Europa, relatează Caliber.Az.

Rompetrol deține două rafinării în România – Petromidia Năvodari și Vega Ploiești – un complex petrochimic, terminale și o rețea de 1.400 de benzinării.

Rompetrol a atacat la CCR sistemul de impozitare din România, care dublează prețul litrului de carburant. Curtea nu s-a pronunțat deocamdată

″Pentru Rompetrol Rafinare, consecințele regimului fiscal introdus în decembrie 2022, prin măsuri de suprataxare (de solidaritate) și continuat cu noi taxe pe cifra de afaceri (ICAS – impozitul suplimentar din activitatea de petrol și gaze și IMCA – impozitul minim pe cifra de afaceri), începând cu anul 2024, sunt existențiale″, arată cei de la Rompetrol, citați de profit.ro.

Ei acuză că, în cazul IMCA, ”se aplică impozitare în lanț, fiind taxat același litru de combustibil de mai multe ori, în fiecare verigă a lanțului de distribuție (rafinare, distribuție carburanți, retail), ceea ce duce rata efectivă de impozitare la peste 100%.”

″În calitate de operator a 46% din capacitatea de rafinare a României, acoperind 30% din cererea națională de carburanți, principal furnizor de combustibil pentru aviația de apărare, unic producător de bitum și polimeri și furnizorul principal de carburanți pentru Republica Moldova, riscul discontinuității activității companiei ar pune în pericol securitatea energetică a României, stabilitatea financiară, veniturile bugetare și credibilitatea strategică a țării în regiune″, avertizează Rompetrol Rafinare.