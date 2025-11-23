- Publicitate -
Minor plecat din Gura Vitoarei. Dacă l-ați văzut, sunați la 112

La data de 22 noiembrie, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gura Vitioarei au fost sesizați de către o femeie despre faptul că minorul, DAVID CĂLIN de 13 ani, la data de 21 noiembrie, a plecat în mod voluntar de la domiciliul din comuna Gura Vitioarei și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 1,65 cm înălțime, păr brunet, constituție astenică.

La momentul plecării, minorul purta o geacă de culoare neagră, pantaloni de culoare neagră și pantofi sport de culoare alb și albastru.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minorul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

