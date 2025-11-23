Minor plecat din Gura Vitoarei. Dacă l-ați văzut, sunați la 112

La data de 22 noiembrie, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gura Vitioarei au fost sesizați de către o femeie despre faptul că minorul, DAVID CĂLIN de 13 ani, la data de 21 noiembrie, a plecat în mod voluntar de la domiciliul din comuna Gura Vitioarei și nu a mai revenit până în prezent.

- Publicitate -

Semnalmente: aproximativ 1,65 cm înălțime, păr brunet, constituție astenică.

La momentul plecării, minorul purta o geacă de culoare neagră, pantaloni de culoare neagră și pantofi sport de culoare alb și albastru.

- Publicitate -

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minorul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.