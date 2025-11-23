Ninsori și risc de avalanșe în Bucegi

Prahova se află sub o informare meteo de ploi, iar la munte precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Vremea va continua să se răcească, iar la altitudini de peste 1800 metri există risc de avalanșă.

- Publicitate -

Informarea meteo de ploi importante, precipitații mixte și ninsori este valabilă până luni, 24 noiembrie, la ora 10.00.

La munte, treptat, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste. În zona înaltă, potrivit ANM, vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

- Publicitate -

Stratul consistent de zăpadă, potrivit ANM, s-a menținut la peste 2000 m, crescând cu câțiva centimetri pe fondul unor ninsori slabe.

Risc de avalanșe în Bucegi

Meteorologii au anunțat că, la munte, în perioada următoare sunt așteptate ninsori, care pot depune la peste 1800 m local 10 cm de zăpadă și izolat chiar mai mult.

„Astfel, există riscul unor declanșări de avalanșe de mici sau chiar medii dimensiuni, care să angreneze zăpadă proaspătă care se va depune și pe alocuri stratul depus în cursul acestei săptămâni.

- Publicitate -

Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi moderat(2)”, a anunțat ANM.

Sub 1800 m temporar va ninge. „Riscul apariției unor curgeri izolate este extrem de redus și poate apărea ca urmare a unor avalanșe pornite de la peste 1800 m”, a precizat ANM.