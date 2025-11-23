O companie gigant din Abu Dhabi a anunțat că vrea să cumpere LUKOIL

Odată cu intrarea în vigoare a sancțiunilor impuse de SUA împotriva Rusiei, acestea produc efecte de vineri, 21 noiembrie 2025, și la rafinăria Lukoil din Ploiești, dar și la cele 320 de stații de carburanți deținute de ruși în România.

Cu o cotă de 20% din piața de carburanți din România, incertitudinea care planează acum asupra LUKOIL poate afecta grav piața de profil. Nerezolvarea rapidă a situației activelor companiei poate duce la scumpiri semnificative ale carburanților, fiind deja sesizate scumpiri în ultima lună.

Statul român nu pare a fi capabil să preia activele și să administreze rafinăria, guvernanții afirmând în ultima perioadă că ar fi doar o soluție temporară această preluare.

Gigantul investițional International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a informat Trezoreria Statelor Unite că este interesat să cumpere activele străine ale grupului petrolier rus Lukoil aflat sub sancțiuni americane, a declarat compania pentru Reuters, citată de HotNews.ro. Rafinăria Lukoil din România, Petrotel, a intrat de vineri sub sancțiunile SUA.

IHC, un conglomerat din Abu Dhabi condus de un membru cheie al familiei conducătoare din Emiratele Arabe Unite, se alătură unei liste tot mai lungi de potențiali ofertanți pentru activele globale ale Lukoil, care include marile companii petroliere ExxonMobil și Chevron, precum și firma americană de private equity Carlyle.

IHC are o gamă largă de activități, inclusiv în domeniul sănătății, energiei, imobiliarelor, agriculturii și mineritului, cu investiții globale în SUA, India, America Latină și Africa.

IHC, cea mai mare companie listată la bursă din Abu Dhabi, este prezidată de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, fratele președintelui Emiratelor Arabe Unite și consilierul pentru securitate națională, care este, de asemenea, șeful a două fonduri suverane ale emiratului. IHC este deținută în proporție de 61,2% de Royal Group, o firmă de investiții private deținută de șeicul Tahnoon.

Activele internaționale ale Lukoil au ajuns la vânzare după ce SUA au impus sancțiuni companiei. Washingtonul a respins demersul de potențial cumpărător al traderului elvețian de mărfuri Gunvor, deschizând calea și altor companii.

Acestea au termen până pe 13 decembrie să discute cu Lukoil, iar pentru anumite tranzacții va fi necesară aprobarea SUA.

Ce spune președintele României despre situația de la Lukoil

Întrebat ce informații are referitor la faptul că de sâmbătă trebuie aplicate sancțiunile pentru Lukoil și că Guvernul pregătește o ordonanță pentru a prelua rafinăria, dar nu există nimic oficial, Nicușor Dan a spus: ”Pentru moment avem o amânare până la 13 decembrie, după cum știți, în tot acest interval guvernul poate să ia niște măsuri’” scrie Agerpres.

Însă, această amânare despre care vorbește președintele vizează doar benzinăriile. Lukoil deține în România o rețea de circa 320 de benzinării.

Chestionat cu privire la faptul că vineri expiră termenul pentru rafinărie, iar termenul de 13 decembrie este pentru stațiile de distribuție și nu există nicio decizie la nivelul statului, președintele a precizat că rafinăria nu funcționează în acest moment.

„Rafinăria în acest moment nu funcționează, este în mentenanță. Nu se va întâmpla nimic dramatic în următoarea săptămână, în următoarele două săptămâni”, a mai spus Nicușor Dan.