- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Localitățile din Prahova care au primit finanțare prin PNRR

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
bani
foto cu caracter ilustrativ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat noi lucrări pentru obiective finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pe listă figurează trei localități din Prahova care au primit finanțare pentru proiecte derulate prin PNRR.

- Publicitate -

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 199.644.804,24 de lei pentru 170 de obiective realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a anunțat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Ministerul Dezvoltării a anunțat că pentru Componenta C10 – Fondul local a fost decontată suma de 183.891.986,58 de lei pentru 126 de facturi pentru elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și asigurarea infrastructurii pentru transportul verde.

- Publicitate -

Suma de 15.752.817,66 de lei a fost alocată, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 44 de facturi depuse pentru construcția de creșe noi, moderne, prietenoase cu mediul, care respectă standardele europene.

Lista localităților din Prahova care au primit finanțare

Provița de Sus

  • Provița de Sus – 466.472,36 lei
  • Provița de Sus – 97.959,20 lei

Baba Ana

  • Baba Ana – 37.0000 lei
  • Baba Ana – 7.770 lei

Fulga

  • Fulga – 245.980 lei
  • Fulga – 46.765,65 lei

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ioana Farcaș: „Ce simte un actor când primește aplauze? Că nu muncește” 

Luiza Toboc Luiza Toboc -
E imposibil să n-o iubești pe Ioana Farcaș. E...

Ce firmă din Prahova este acuzată de ANAF că fabrica ilegal țigări electronice

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Inspectorii antifraudă au descoperit ieri în Prahova o fabrică...

Ceața reduce vizibilitatea în Prahova, inclusiv pe A3

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -