Localitățile din Prahova care au primit finanțare prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat noi lucrări pentru obiective finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pe listă figurează trei localități din Prahova care au primit finanțare pentru proiecte derulate prin PNRR.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 199.644.804,24 de lei pentru 170 de obiective realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a anunțat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Ministerul Dezvoltării a anunțat că pentru Componenta C10 – Fondul local a fost decontată suma de 183.891.986,58 de lei pentru 126 de facturi pentru elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și asigurarea infrastructurii pentru transportul verde.

Suma de 15.752.817,66 de lei a fost alocată, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 44 de facturi depuse pentru construcția de creșe noi, moderne, prietenoase cu mediul, care respectă standardele europene.

Lista localităților din Prahova care au primit finanțare

Provița de Sus

Provița de Sus – 466.472,36 lei

Provița de Sus – 97.959,20 lei

Baba Ana

Baba Ana – 37.0000 lei

Baba Ana – 7.770 lei

Fulga