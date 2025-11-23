2,19%, rata șomajului în Prahova în octombrie. Câte persoane s-au angajat

La sfârșitul lunii octombrie 2025, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă PRAHOVA erau înregistrați 5.909 șomeri (din care 3.185 femei), rata șomajului fiind de 2,22%.

Din totalul de 5.809 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Prahova, 2.577 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.232 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.911 șomeri provin din mediul rural și 1.898 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Total 5.809

< 25 ani 538

între 25-29 ani – 251

între 30-39 ani – 880

între 40-49 ani – 1.486

între 50-55 ani – 1.291

peste 55 ani ani – 1.363

Șomerii cu studii gimnaziale, scoli profesionale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Prahova (71%), urmat de cei cu studii liceale (22 %).

Șomerii cu studii superioare sunt 7 % . Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 740 persoane foarte greu ocupabile, 1.924 greu ocupabile, 2.551 mediu ocupabile, iar 594 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

4558 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Prahova

Pana la sfarsitul lunii octombrie 2025, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Prahova au fost încadrate în muncă 4558 persoane, dintre care 2404 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 2683 au peste 45 de ani, 698 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 254 au între 35 și 30 de ani, 285 sunt tineri între 25 şi 30 ani (170 tineri NEET) iar 638 sunt tineri sub 25 de ani ( 534 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 2020 provin din mediul urban, iar 2538 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii profesionale si scoala de ucenici ( 1384 ), urmate de cele cu studii liceale ( 1344 ).

Numărul celor cu studii gimnaziale este de 1037, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 489.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Prahova, 1314 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, pana la 31.10.2025, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 10593 persoane.