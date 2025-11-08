Firma mamă Meta, escrocherii pe Facebook și Instagram

O anchetă a jurnaliștilor de la Reuters arată că Meta a încasat până la 10% din veniturile sale anuale, aproximativ 16 miliarde de dolari, din reclame pentru escrocherii, produse interzise și servicii ilegale.

- Publicitate -

Potrivit Reuters, documente interne ale companiei Meta arată că aproximativ 10% din veniturile sale anuale (echivalentul a 16 miliarde de dolari) ar fi obținute din reclame pentru escrocherii, jocuri de noroc ilegale și produse medicale interzise. În ciuda semnalelor de alarmă interne și externe, rețeaua de socializare a continuat să afișeze zilnic până la 15 miliarde de reclame cu „risc ridicat”, potrivit estimărilor făcute de companie la finalul anului 2024.

O serie de documente analizate de agenția de știri arată de asemenea că gigantul social media nu a reușit, timp de cel puțin trei ani, să identifice și să oprească avalanșa de reclame care au expus miliarde de utilizatori Facebook, Instagram și WhatsApp la scheme frauduloase de comerț electronic și investiții, cazinouri online ilegale și vânzarea de produse medicale interzise.

- Publicitate -

În medie, se menționează într-un document din decembrie 2024, compania afișează utilizatorilor platformelor sale aproximativ 15 miliarde de reclame frauduloase cu „risc ridicat” – cele care prezintă semne clare de fraudă – în fiecare zi.

Meta câștigă aproximativ 7 miliarde de dolari din veniturile anualizate din această categorie de reclame frauduloase în fiecare an, se menționează într-un alt document de la sfârșitul anului 2024.

O mare parte din fraude proveneau de la agenții de marketing care acționau într-un mod suficient de suspect pentru a fi semnalați de sistemele interne de avertizare ale Meta. Dar compania interzice agenții de publicitate numai dacă sistemele sale automate prevăd că aceștia comit fraude cu o certitudine de cel puțin 95%, arată documentele, potrivit hotnews. ro. Toate detaliile AICI.