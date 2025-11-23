Când începe să circule în Ploiești tramvaiul lui Moș Crăciun

Reprezentanții TransPloiești, care reunește pasionații de transport public din municipiu, au anunțat data la care tramvaiul lui Moș Crăciun va intra în circulație.

Vă reamintim că la sfârșitul lunii octombrie, TransPloiești lansase un apel la donații pentru continuarea acestui proiect.

Potrivit acestora, în acest an, tramvaiul lui Moș Crăciun va intra în circulație pe data de 6 decembrie până în 24 decembrie,

„Tramvaiul lui Moș Crăciun revine în Ploiești! Magia sărbătorilor pornește din nou pe șine, iar zâmbetele copiilor sunt din nou destinația noastră finală!

În perioada 6 – 24 decembrie 2025, cei mici sunt invitați să se bucure de o călătorie de poveste cu Tramvaiul lui Moș Crăciun, alături de Moșul și ajutoarele sale.

Mai multe detalii despre program și orar vor fi anunțate în curând. Transport gratuit pentru copii! Cei mici pot fi însoțiți gratuit de un adult.

Acest eveniment este realizat de SC Transport Călători Express Ploiești SA, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești și TransPloiești”, este anunțul publicat pe pagina oficială de Facebook.