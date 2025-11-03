Accident urmat de incendiu la Băicoi. Un bărbat a murit

Un accident a avut loc în această după-amiază, la Băicoi, pe DN1. Accidentul, în care a fost implicată o singură mașină, a fost urmat de un incendiu. Bărbatul care se afla în mașină a murit.

Update: La ora 18:25 traficul a fost reluat în condiții normale.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul

„Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 3 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1, în afara localității Băicoi.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat că un bărbat de 65 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Național 1, în afara localității Băicoi, pe sensul de mers Brașov către Ploiești, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

În urma impactului, conducătorul auto a fost proiectat din autoturism, iar ulterior vehiculul a luat foc.

Conducătorul auto a fost declarat decedat de către personalul medical ajuns la fața locului.

Traficul rutier este restricționat pe banda nr.1, pe sensul de mers Brașov către Ploiești, fiind dirijat alternativ de polițiștii rutieri.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Știre inițială

„Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi au acționat în urmă cu puțin timp în cazul producerii unui accident rutier pe DN1, pe raza orașului Băicoi.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, iar de la Ploiești s-a deplasat și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă (cu medic).

În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, cu un ocupant la bord. Accidentul a fost urmat de un incendiu. Persoana aflată în autoturism, bărbat în vârstă de aproximativ 50 ani, a fost declarat decedat.

Împrejurările producerii evenimentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Traficul este, în acest moment, este restricționat pe banda 1, pe Drumul Național 1 în afara localității Băicoi, pe sensul de mers către Ploiești, au transmis reprezenatnții IPJ Prahova.

Sursa foto: ISU Prahova