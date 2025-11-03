Beți și fără permis la volan. Doi șoferi au fost reținuți în Prahova

Doi bărbați au fost reținuți weekendul trecut în Prahova după ce au fost depistați la volan beți și fără permise de conducere.

Potrivit Poliției, unul dintre cei doi șoferi a fost depistat la volan sâmbătă pe strada Piatra Arsă din Bușteni.

În jurul orei 17:20 în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada Piatra Arsă din oraș.

La volanul autoturismului polițiștii au constatat faptul că se afla un bărbat de 43 de ani din orașul Bușteni.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În baza probatoriului administrat, față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul de către o persoană care dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Duminică, Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Drajna, au dispus la data de 2 noiembrie a.c., măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat bănuit de comiterea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul de către o persoană fără a poseda permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 18:45 în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada Ogrăzii din comuna Cerașu.

Aceștia au constatat că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 30 de ani din comuna Măneciu.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule .

În baza probatoriului administrat, față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul de către o persoană fără a poseda permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Un alt șofer a fost depistat beat criță la volan, în cartierul Vest din Ploiești.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 41 de ani din comuna Berceni.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.