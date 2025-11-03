Cozi la ieșirea din Ploiești spre DN1 către Strejnicu

Sfârșitul vacanței de toamnă vine la pachet cu o nouă aglomerație pe șosele. Luni dimineață, la ieșirea din Ploiești spre DN1, către Strejnicu, s-au format cozi interminabile.
Ieșirea din Ploiești spre DN1 către Strejnicu s-a aglomerat, din nou, luni dimineață. Cozile se întindeau pe câțiva kilometri.
Aglomerația coincide cu reluarea cursurilor de către elevi, după vacanța de toamnă. Aglomerația a paralizat aproape ieșirea din Ploiești, cozile fiind formate pe ambele sensuri, pe podul de la LIDL Vest.
De precizat este faptul că, principalul motiv pentru care traficul este mai tot timpul aglomerat o reprezintă modalitatea prin care se acordă prioritate în sensul giratoriu de pe Centura de Vest – DN1.
În intersecție au prioritate cei care vin pe DN1 pe sensul Brașov – Ploiești.