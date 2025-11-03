- Publicitate -
Turnul Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit. Muncitor român prins sub dărâmături

Un incident grav s-a petrecut, astăzi, la Roma, în timpul lucrărilor de renovare la turnul Turnul Torre dei Conti.

Acesta s-a prăbușit parțial peste mai mulți muncitori. În timpul operațiunilor de salvare, o altă bucată din turn s-a desprins.

Potrivit presei italiene, citată de Antena 3, au fost implicațiu 11 muncitori, dintre care unul în stare gravă şi altul, de cetăţenie română se află sub dărâmături.

Întreaga zonă din jurul Turnului dei Conti rămâne închisă din motive de siguranță.

