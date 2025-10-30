Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România

Horațiu Potra, pe numele căruia există un mandat de arestare pentru infracțiuni contra ordinii constituționale, a cerut să fie repatriat din Dubai în România pentru a participa la proces, potrivit avocatului său, citat de hotnews.ro.

- Publicitate -

„Dorește să revină în țară și să participe la proces și să-și dovedească nevinovăția în țară. Au fost depuse niște formalități în Emiratele Arabe.

Nu va avea loc un proces de extrădare pentru că nu dorește domnul Potra, preferă să revină în țară și să-și dovedească nevinovăția”, a declarat Moga pentru HotNews.

- Publicitate -

Această procedură de repatrierea poate dura între câteva zile și câteva săptămâni, a mai explicat avocatul.

„S-a semnat un acord să se întoarcă în țară, urmează în țară să fie luat în custodia poliției”, a precizat Moga.

Decizia lui Potra este comunicată la o zi după ce publicația britanică The Guardian a scris că mai mulți emisari apropiați de Kremlin lucrează pentru a împiedica extrădarea acestuia în România. Liderul operațiunii a recunoscut inclusiv că este susținut de MAE rus.

- Publicitate -

Pe lângă Horațiu Potra, au depus cerere de reîntoarce în țară și fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, care sunt urmăriți penal în același dosar.