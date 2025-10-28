Fost polițist al Secției 2 de Poliție Ploiești, mort în Făgăraș

O tragedie a avut loc sâmbătă, 25 octombrie 2025, în Munții Făgăraș. Doi ploieșteni și-au pierdut viața după ce au alunecat pe un traseu montan. Aceștia au căzut în gol sute de metri după ce au alunecat de pe versantul vestic al Vârfului Netedu.

Potrivit Salvamont România aceștia nu erau echipați corespunzător pentru un traseu de iarnă. Un al treilea turist a fost rănit dar a fost recuperat de salvamontiști în viață.

Cei doi care au murit aveau 30 și, respectiv, 50 de ani. Potrivit informațiilor din cadrul IPJ Prahova, cel în vârstă de aproximativ 30 de ani era angajat al Brigăzii de Operațiuni Speciale și era ploieștean.

Cel de-al doilea, tot ploieștean, trecuse în rezervă în urmă cu un an și lucrase tot în cadrul aceleiași structuri. În plus, acesta, înainte de a ajunge în cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale, lucrase în cadrul Secției 2 de Poliție Ploiești.

Nu se cunosc detalii cu privire la identitatea celui de-al treilea turist, care a fost rănit dar recuperat în viață.