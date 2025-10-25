Doi bărbați din Ploiești au murit în Munții Făgăraș

Tragedie sâmbătă în Munții Făgăraș. Doi bărbați au murit, iar un altul a fost rănit, însă recuperat în viață de către salvamontiști, după ce au alunecat de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului.

- Publicitate -

Potrivit Salvamont România, cele două persoane care și-au pierdut viața au căzut în gol câteva sute de metri, pe o pantă abruptă.

„Persoana aflată în viață a fost recuperată de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, și transportată în siguranță la Bâlea Lac.

- Publicitate -

La locul accidentului a coborât un salvator montan care a constatat decesul celorlalte două persoane.

Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere.

Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât și aerian, în funcție de evoluția vremii. Din primele informații, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă”, au transmis reprezentanții Salvamont România.

- Publicitate -

Într-o intervenție la Digi 24, Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu, a precizat că bărbații care și-au pierdut viața au 35 respectiv 50 de ani și atât ei, cât și persoana care a supraviețuit sunt din Ploiești.