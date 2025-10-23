”Misterul” bubuiturilor: zborurile supersonice ale Forțelor Aeriene

Mai mulți cititori ne-au semnalat că, în cursul zilei, au auzit ”bubuituri” în diverse zone din Prahova, în special în Lipănești.

De altfel, pe un grup de Facebook al locuitorilor din această comună a și fost deschis un topic pe acest subiect.

Zgomotele puternice provin de la avioanele de luptă ale Forțelor Aeriene Române, Germane și ale Statelor Unite ale Americii. Acestea efectuează în această perioadă, mai precis până pe 27 octombrie, zboruri de antrenament la înălțimi mici, precum și în regim supersonic.

Anunțul a fost făcut recent de Forțele Aeriene Române, care precizează că ”zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei”.

Instituția reamintește că aceste exerciţii au scopul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic în orice situaţie.