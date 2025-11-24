 

Educație

Sondaj: Sunteți de acord cu reducerea temelor pentru acasă pentru elevi?

Marius Nica
Marius Nica
teme multe scoala

Observatorul Prahovean lansează astăzi un nou sondaj de opinie online. Acesta are ca subiect reducerea temelor pentru acasă pe care elevii de clasele I-XII le primesc de la învățători, respectiv profesori.

Un proiect de ordin al Ministerului Educației, pus în dezbatere publică,  propune reglementări stricte privind temele pentru acasă, recunoscând suprasolicitarea elevilor.

Potrivit proiectului, copiii din învățământul primar ar trebui să aloce maximum o oră pe zi pentru teme, iar cei din gimnaziu și liceu două ore.

Detalii aici: Maximum o oră de teme la învățământul primar, 2 ore la gimnaziu și liceu

În acest context, puteți răspunde la întrebarea Sunteți de acord cu reducerea temelor pentru acasă pentru elevi? cu una dintre opțiunile sondajului de mai jos:

La ultimul sondaj de opinie al ziarului, cititorii au răspuns la întrebarea Sunteți de acord ca Spitalul CFR Ploiești să devină secție exterioară a spitalului județean? astfel:

sondaj observatorulph spital cfr

Sondaj Observatorul Prahovean

