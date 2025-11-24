Sondaj: Sunteți de acord cu reducerea temelor pentru acasă pentru elevi?

Observatorul Prahovean lansează astăzi un nou sondaj de opinie online. Acesta are ca subiect reducerea temelor pentru acasă pe care elevii de clasele I-XII le primesc de la învățători, respectiv profesori.

Un proiect de ordin al Ministerului Educației, pus în dezbatere publică, propune reglementări stricte privind temele pentru acasă, recunoscând suprasolicitarea elevilor.

Potrivit proiectului, copiii din învățământul primar ar trebui să aloce maximum o oră pe zi pentru teme, iar cei din gimnaziu și liceu două ore.

În acest context, puteți răspunde la întrebarea Sunteți de acord cu reducerea temelor pentru acasă pentru elevi? cu una dintre opțiunile sondajului de mai jos:

