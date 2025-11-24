Maximum o oră de teme la învățământul primar, 2 ore la gimnaziu și liceu

Un proiect de ordin al Ministerului Educației, pus în dezbatere publică, propune reglementări stricte privind temele pentru acasă, recunoscând suprasolicitarea elevilor. Potrivit proiectului, copiii din învățământul primar ar trebui să aloce maximum o oră pe zi pentru teme, iar cei din gimnaziu și liceu două ore.

Directorul și dirigintele sunt cei care vor monitoriza respectarea timpului maxim de 1 oră pentru elevii din primar și 2 ore pentru gimnaziu și liceu. Anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă.

Dnaiel David, ministrul Educației: „Eu cred că elevul și-ar face cu mai mult drag o temă mai scurtă decât să-i dai nu știu câte teme pe care nu și le face sau și le face cu supărare și cu nemulțumire, și cu frustrare”.

Principalele prevederi din proiectul de ordin privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar:

Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează:

Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevi clasei.

Tema suplimentară care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.

La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră.

Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore.

Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe modul.

În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial.

Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar. Asta înseamnă că sunt facultative, nu obligatorii.

Același proiect de ordin, aflat în dezbatere publică, mai prevede faptul că se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării/parcurgerii unor activități de învățare/conținuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă.