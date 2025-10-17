Ghid de folosire a inteligenței artificiale în școli

Ministrul Educației pregătește un ghid oficial de utilizare a inteligenței artificiale (IA), care urmează să fie lansat în cel mult două săptămâni. Daniel David a precizat că ghidul va arăta cum poate fi folosită inteligența artificială, astfel încât să „fie un plus, nu un minus”, în contextul în care tot mai mulți elevi folosesc această tehnologie în activitățile lor educaționale.

Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Daniel David, joi, în direct la Digi24.

„Eu mereu am spus că tehnologia, inclusiv inteligența artificială, nu este bună sau rea în sine, ci devine mai bună sau mai proastă în funcție de cum o utilizăm și hai să o utilizăm bine.

Nu ne oprește nimeni, când folosim sistemul de inteligență artificială pentru a rezolva o problemă, să nu cerem doar rezultatul, ci și pașii pe care trebuie să-i parcurgem. În același timp, putem cere sistemului de inteligență artificială și un sumar al lucrurilor pe care ar trebui să le știm și să le învățăm după ce rezolvăm această problemă.

Avem în zona învățământului superior și parțial în segmente ale învățământului preuniversitar diverse ghiduri de utilizare a inteligenței artificiale. Dar acum anunț în premieră faptul că în câteva zile, mai degrabă aș spune una, două săptămâni, vom avea un ghid de utilizare a inteligenței artificiale în mediul preuniversitar”, a declarat Daniel David.

Ghidul va fi adresat în primul rând profesorilor din învățământul preuniversitar, cum mențiunea că vor fi și principii generale care pot fi aplicate și în zona învățământului superior

„Cum să folosești inteligența artificială, nu doar focalizată pe rezultat, ci și pe pașii care te duc la rezultat. Cum să folosești inteligența artificială pentru a fi un plus și nu un minus. În primul rând va fi pentru preuniversitar, fiindcă în zona universitară deja diversele universități și-au dezvoltat ghidurile proprii, dar sigur că vor fi și principii generale care pot fi aplicate și în zona învățământului superior”, a precizat ministrul.