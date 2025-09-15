Zeci de școli din Prahova, rămase doar structuri după comasare

Zeci de unități de învățământ din Prahova au fost supuse comasării. Școli care nu mai au personalitatare juridică și care au rămas doar structuri.

Măsura este una care a fost luată odată adoptată Legea 141/ 2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Potrivit ISJPH, în fiecare unitate administrativ-teritorială din Prahova a fost menținută cel puțin o unitate de învățământ cu personalitate juridică, indiferent de numărul preșcolarilor/elevilor.

În conformitate cu prevederile art. 16, din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare,(1) Unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică, dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:

a) cu minimum 500 de elevi; b) cu minimum 500 de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari; c) cu minimum 250 de preșcolari și/sau antepreșcolari; d) cu minimum 200 de antepreșcolari; e) cu minimum 300 de elevi, în cazul unităților de învățământ postliceal; f) cu minimum 50 de elevi sau minimum 50 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special. Prin această măsură antepreșcolarii/preșcolarii/elevii nu au fost relocați din sediile unităților de învățământ care au fost absorbite sau contopite, în aceste unități de învățământ devenite structuri desfășurându-se în continuare activitatea școlară obișnuită.