Zeci de școli din Prahova, rămase doar structuri după comasare

Zeci de unități de învățământ din Prahova au fost supuse comasării. Școli care nu mai au personalitatare juridică și care au rămas doar structuri.

Măsura este una care a fost luată odată adoptată Legea 141/ 2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Potrivit ISJPH, în fiecare unitate administrativ-teritorială din Prahova a fost menținută cel puțin o unitate de învățământ cu personalitate juridică, indiferent de numărul preșcolarilor/elevilor.

În conformitate cu prevederile art. 16, din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare,(1) Unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică, dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:

  1. a) cu minimum 500 de elevi;
  2. b) cu minimum 500 de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari;
  3. c) cu minimum 250 de preșcolari și/sau antepreșcolari;
  4. d) cu minimum 200 de antepreșcolari;
  5. e) cu minimum 300 de elevi, în cazul unităților de învățământ postliceal;
  6. f) cu minimum 50 de elevi sau minimum 50 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special. Prin această măsură antepreșcolarii/preșcolarii/elevii nu au fost relocați din sediile unităților de învățământ care au fost absorbite sau contopite, în aceste unități de învățământ devenite structuri desfășurându-se în continuare activitatea școlară obișnuită.

 

Nr. crt.UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CU P.J.

 

STRUCTURA (primită prin reorganizare)
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RADU STANIAN’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA ,,CHEIȚA DE AUR’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA DOAMNA’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RAREȘ VODĂ’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA ,,CHEIȚA DE AUR’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CANDIANO POPESCU’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.N. NR. 24 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structură a Grădiniței nr. 33 Ploiești)
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. ,,SCUFIȚA ROȘIE’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANDREI MUREȘANU’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 33 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Grădinița nr. 24 Ploiești)
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 32 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Căsuța cu povești)
GRĂDINIȚA CU P.P.  ,,SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA ,,CĂSUȚA CU POVEȘTI’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structură a Grădiniței nr. 32 Ploiești)
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 38 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Grădinița nr. 5 Ploiești)
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA NR. 5 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structura a Grădiniței nr. 38 Ploiești)
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA CU P.P. NR. 40,  MUNICIPIUL PLOIEȘTI
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. și P.N. ,,LICURICI’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTIGRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI, ORAȘUL BĂICOIGRĂDINIȚA CU P.N. și P.P., ORAȘUL BĂICOI
LICEUL TEHNOLOGIC ,,TEODOR DIAMANT’’, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
COLEGIUL ,,ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NESTOR URECHIA’’, ORAȘUL BUȘTENI
LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN ISTRATI”,  MUNICIPIUL CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINACREȘA, MUNICIPIUL CÂMPINA
LICEUL ,,SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNICȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZILȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZIL
LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENIGRĂDINIȚA CU P.N. și P.P. ,,FRUNZA DE STEJAR”, ORAȘUL PLOPENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTIȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE LAZĂR , COMUNA BĂRCĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOVȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRGȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
COLEGIUL ,,FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÎRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

 

