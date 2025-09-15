Zeci de școli din Prahova, rămase doar structuri după comasare

Zeci de unități de învățământ din Prahova au fost supuse comasării. Școli care nu mai au personalitatare juridică și care au rămas doar structuri.
Măsura este una care a fost luată odată adoptată Legea 141/ 2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.
Potrivit ISJPH, în fiecare unitate administrativ-teritorială din Prahova a fost menținută cel puțin o unitate de învățământ cu personalitate juridică, indiferent de numărul preșcolarilor/elevilor.
În conformitate cu prevederile art. 16, din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare,(1) Unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică, dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:
- a) cu minimum 500 de elevi;
- b) cu minimum 500 de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari;
- c) cu minimum 250 de preșcolari și/sau antepreșcolari;
- d) cu minimum 200 de antepreșcolari;
- e) cu minimum 300 de elevi, în cazul unităților de învățământ postliceal;
- f) cu minimum 50 de elevi sau minimum 50 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special. Prin această măsură antepreșcolarii/preșcolarii/elevii nu au fost relocați din sediile unităților de învățământ care au fost absorbite sau contopite, în aceste unități de învățământ devenite structuri desfășurându-se în continuare activitatea școlară obișnuită.
|Nr. crt.
|UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CU P.J.
|STRUCTURA (primită prin reorganizare)
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RADU STANIAN’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA ,,CHEIȚA DE AUR’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA DOAMNA’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RAREȘ VODĂ’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA ,,CHEIȚA DE AUR’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CANDIANO POPESCU’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.N. NR. 24 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structură a Grădiniței nr. 33 Ploiești)
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. ,,SCUFIȚA ROȘIE’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANDREI MUREȘANU’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 33 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Grădinița nr. 24 Ploiești)
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 32 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Căsuța cu povești)
|GRĂDINIȚA CU P.P. ,,SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA ,,CĂSUȚA CU POVEȘTI’’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structură a Grădiniței nr. 32 Ploiești)
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 38 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fără structura Grădinița nr. 5 Ploiești)
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA NR. 5 MUNICIPIUL PLOIEȘTI (fosta structura a Grădiniței nr. 38 Ploiești)
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 40, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. și P.N. ,,LICURICI’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI, ORAȘUL BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU P.N. și P.P., ORAȘUL BĂICOI
|LICEUL TEHNOLOGIC ,,TEODOR DIAMANT’’, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|COLEGIUL ,,ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NESTOR URECHIA’’, ORAȘUL BUȘTENI
|LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINA
|CREȘA, MUNICIPIUL CÂMPINA
|LICEUL ,,SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZIL
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZIL
|LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI
|GRĂDINIȚA CU P.N. și P.P. ,,FRUNZA DE STEJAR”, ORAȘUL PLOPENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE LAZĂR , COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
|LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
|COLEGIUL ,,FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÎRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ