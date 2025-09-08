 

- Publicitate -

Emoție și bucurie azi, în școlile din Prahova, în ciuda boicotului

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

O atmosferă destul de deschisă și relaxată, astăzi, 8 septembrie, în prima zi de școală. Copii „înarmați” cu buchete imense de flori, părinți extrem de emoționați, profesori împărțiți între „boicotăm deschiderea noului an școlar” și „nu, nu facem asta, fiindcă elevii noștri merită mai mult”. În școlile din Prahova, un lucru e cert: prima zi de școală, chiar dacă a stat sub semnul protestelor, a fost una încărcată de emoția și bucuria unui nou început.

- Publicitate -

Clopoțelul a sunat, astăzi, în școlile din județ, însă, nu peste tot la fel. În timp ce unii profesori au anunţat că se raliază protestelor anunţate de sindicaliștii din Educație, alţii și-au primit elevii ca și în anii anteriori.

Festivitate deschidere an scolar

În unele unități de învățământ s-au organizat ceremoniile tradiționale, în altele, boicotul și-a pus amprenta asupra primei zi din noul an școlar.

Profesorii și-au luat copiii și s-au îndreptat spre sălile de curs, în semn de protest față de măsurile de austeritate impuse de „Legea Bolojan”, în timp ce, la alte instituții de învățământ, nelipsitul „careu” a însuflețit și acest nou an școlar, greu încercat și plin de incertitudini.

Viața Prahovei

Temperaturi caniculare și ploi în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Vremea rămâne caldă, momentan, în Prahova. La finele săptămânii este...
- Publicitate -

Deschiderea noul an școlar, clasa pregătitoare

Nu tu polițist, nu tu preot, nu tu picior de politician, însă, care să se înghesuie cu veșnicul discurs mobilizator, citit de pe hârtie, lipsit de orice fărâmă de suflet.

Citește și: Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

Indiferent de boicot sau nu, copiii au pășit pe porțile școlilor la fel de încrezători, la fel de zâmbitori și la fel de optimiști că în față îi așteaptă un nou an plin de plin de reușite, momente frumoase, cât mai multe descoperiri, lucruri noi învățate și multe zâmbete.

Deschiderea noului an scolar

Rareș, un băiețel de doar 6 ani, azi, a plâns. Nu, nu din cauza protestelor dascălilor, habar nu are el ce nemulțumiri au oamenii mari și nici nu îl interesează. A plâns fiindcă a pășit, pentru prima dată, într-o lume nouă de la care nu știe ce așteptări să aibă. Sau ce așteptări are, ea, lumea aceea nouă, de la el.

- Publicitate -

Cu un buchet de trandafiri în mâini, copilul și-a îmbrățișat doamna. Doamnă care, indiferent de vuvuzele care s-au auzit, astăzi, în Piața Victoriei și indiferent de propriile frustrări și nemulțumiri cauzate de „Legea Bolojan”, a știut să îi spună băiețelului o vorbă bună.

Să îi dea o îmbrățișare și să îl asigure că totul va fi bine. Și, mai ales, să îi promită că ea va fi, timp de cinci ani de acum înainte, indiferent de problemele celor mari, doamna. Omul care îl va învăța să scrie, să citească și să descopere lumea prin ochi mari și curioși de copil.

Citește și: Deschiderea noului an școlar, boicotată la un liceu din Câmpina

Copii in prima zi de scoala

La fel a fost și pentru elevii mai mari. Au venit la școală cu aceeași dorință de a socializa și cu aceeași plăcere a revederii. Tineri care au înțeles, sau vor înțelege în următorii ani că mai mult decât educația academică, educația pe care ți-o impune caracterul e cea care va face diferența.

Educație

Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești a avut loc festivitatea de deschidere a noului an școlar. Evenimentul a început...
- Publicitate -

Inceputul noul an scolar la un liceu din Campina

Boicotul profesorilor nu a părut să afecteze nici emoția și nici bucuria unui nou început. Iar profesorii, dincolo de organizarea festivităților sau boicotarea acestora, au avut grijă ca elevii lor, mai mici sau mai mari, cu viuri mai mărunte, sau mărețe, să simtă că azi, 8 septembrie, a fost, cu adevărat, prima zi de școală.

Acel eveniment marcant, care vine cu o uriașă încărcătură emoțională, cu așteptări, cu provocări, cu speranțe, cu bucurii, satisfacții, dar, poate, și dezamăgiri, atât pentru copii, cât și pentru ai lor părinți.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

0
Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”...
Viața Prahovei

Temperaturi caniculare și ploi în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza...
Eveniment

Judecătorul Vasile Alexandru scapă de cercetarea disciplinară

0
Judecătorul Vasile Alexandru, de la Curtea de Apel Ploiești,...
Administrație

Comercianții de pe bulevard, amendați de ANPC. Reacția lui Polițeanu

1
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor  Prahova a amendat, la...
Eveniment

Mesajul Școlii Spectrum Ploiești la început an

0
La începutul noului an școlar 2025–2026, echipa Școlii Spectrum...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

Bianca Ionescu -
Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”...

Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

Marius Nica -
Prima zi de școală a început diferit pentru elevii...

Deschiderea noului an școlar, boicotată la un liceu din Câmpina

Marius Nica -
Prima zi de școală arată diferit în unitățile de...

Cum se modifică examenul de bacalaureat în 2026

Luiza Toboc -
Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea 2026, a fost publicat...
- Publicitate -

A început școala. Prima zi, cu nemulțumiri și proteste

Roxana Tănase -
Prima zi de școală începe, luni, cu nemulțumiri din...

Teme făcute cu ChatGPT. Recomandări pentru profesori

Luiza Toboc -
Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită...

Ministrul Educației, mesaj pentru profesori

Roxana Tănase -
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, cu o zi...

Rechizite mai scumpe în noul an școlar. Datele INS

Luiza Toboc -
Clopoțelul sună luni, 8 noiembrie, pentru zeci de mii...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean