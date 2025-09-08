 

Deschiderea noului an școlar, boicotată la un liceu din Câmpina

Prima zi de școală arată diferit în unitățile de învățământ din Prahova. Dacă în unele școli și licee au fost organizate festivități, în altele profesorii au refuzat să organizeze sau să participe la astfel de acțiuni.

Este și cazul Liceului Tehnologic ”C. Istrati” din Campina. Aici, elevii au fost preluați de diriginți și duși în sălile de clasă.

Profesorii au adoptat această formă de protest împotrivit măsurilor guvernului prin care le-au fost reduse veniturile prin plata cu ora și le-a fost majorată norma didactică.

Citește și Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

În schimb, părinții și elevii de la Școala Radu Stanian din Ploiești au fost invitați la festivitatea de deschidre a noului an școlar.

Reamintim că astăzi sunt așteptați la un protest în Capitală peste 30.000 de sindicaliști din Educație,  inclusiv din Prahova.

