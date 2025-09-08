 

În cele mai multe școli din Prahova elevii au intrat în clase fără să mai asiste la festivitățile organizate cu ocazia începutului de an școlar

Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Prima zi de școală a început diferit pentru elevii din Prahova. Dacă la unele școli și licee s-au ținut festivitățile tradiționale, la cele mai multe acestea au fost boicotate de dascăli.

Astfel, la Școala Radu Stanian din Ploiești elevii au avut parte de o scurtă ceremonie la care au participat și reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei.

scoala radu stanian ploiesti

În schimb, la Colegiile Naționale Mihai Viteazul și I.L. Caragiale din Ploiești festivitățile nu au mai avut loc. La Colegiul Național A.  I. Cuza din Ploiești festivitatea a fost una de scurtă durată, elevii mergând apoi în clase.

Și la Câmpina, profesorii de la Școala Centrală și Liceul Tehnologic ”C. Istrati” i-au așteptat pe elevi în clasă, boicotând astfel festivitățile. În schimb, la Colegiul Național Nicolae Grigorescu, festivitatea a avut loc.

Educație

Deschiderea noului an școlar, boicotată la un liceu din Câmpina

Prima zi de școală arată diferit în unitățile de învățământ din Prahova. Dacă în unele școli și licee au fost organizate festivități, în altele...
elevi noul an scolar

Spre deosebire de anii trecuți, când primarii, consilierii și parlamentarii erau nelipsiți din curtea unităților de învățământ pentru a asista și ține discursuri la festivități, de data aceasta au ținut cont de avertismentul sindicaliștilor.

Aceștia le-au transmis politicienilor că nu sunt bineveniți după ce au adoptat măsuri de austeritate. Printre acestea se numără reducerea semjificativăp la plata cu ora, creșterea normei didactice, eliminarea normei de hrană la salarii de peste 6000 de lei, comasarea școlilor, creșterea numărului maxim de elevi din sălile de curs ș.a.

Reamintim că astăzi sunt așteptați la un protest în Capitală peste 30.000 de sindicaliști din Educație,  inclusiv din Prahova.

  1. Mie mi-a plăcut cum au decurs activitățile: nu am mai pierdut timpul stând in careu cate 2 ore si așteptând sa aud vorbe goale din partea politicienilor a preoților si a politiei, dintr-o boxa folosita drept sistem de sonorizare care nu face față mulțimii adunate la fata locului.
    Copii au stat 5 minute in curtea scolii grupandu-se pe clase după care au plecat direct in clasă.

