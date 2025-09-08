Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

Prima zi de școală a început diferit pentru elevii din Prahova. Dacă la unele școli și licee s-au ținut festivitățile tradiționale, la cele mai multe acestea au fost boicotate de dascăli.

Astfel, la Școala Radu Stanian din Ploiești elevii au avut parte de o scurtă ceremonie la care au participat și reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei.

În schimb, la Colegiile Naționale Mihai Viteazul și I.L. Caragiale din Ploiești festivitățile nu au mai avut loc. La Colegiul Național A. I. Cuza din Ploiești festivitatea a fost una de scurtă durată, elevii mergând apoi în clase.

Și la Câmpina, profesorii de la Școala Centrală și Liceul Tehnologic ”C. Istrati” i-au așteptat pe elevi în clasă, boicotând astfel festivitățile. În schimb, la Colegiul Național Nicolae Grigorescu, festivitatea a avut loc.

Spre deosebire de anii trecuți, când primarii, consilierii și parlamentarii erau nelipsiți din curtea unităților de învățământ pentru a asista și ține discursuri la festivități, de data aceasta au ținut cont de avertismentul sindicaliștilor.

Aceștia le-au transmis politicienilor că nu sunt bineveniți după ce au adoptat măsuri de austeritate. Printre acestea se numără reducerea semjificativăp la plata cu ora, creșterea normei didactice, eliminarea normei de hrană la salarii de peste 6000 de lei, comasarea școlilor, creșterea numărului maxim de elevi din sălile de curs ș.a.

Reamintim că astăzi sunt așteptați la un protest în Capitală peste 30.000 de sindicaliști din Educație, inclusiv din Prahova.