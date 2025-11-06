Circulație rutieră închisă pe DN 1, la Movila Vulpii, timp de patru zile

După ce Observatorul Prahovean a publicat mai multe articole privind degradarea trecerii la nivel cu calea ferată de pe DN 1, la Movila Vulpii, CFR anunță lucrări de reparații. Acestea vin la pachet și cu restricții de trafic rutier.

- Publicitate -

Astfel, potrivit unei informări a CFR, în perioada 17 noiembrie, ora 20:45 – 21 noiembrie, ora 19:00, se vor executa lucrări de reparații la trecerea la nivel cu calea ferată km 2+390 (linia 311 Buda – Slănic) și km 69+925 (DN1) de pe teritoriul comunei Păulești (Movila Vulpii).

În acest interval de timp, circulația rutieră va fi închisă în zona respectivă și va fi deviată după cum urmează:

- Publicitate -

Pentru traficul ușor, ruta ocolitoare recomandată va fi DN1 (km 68+440 – DJ155 – DJ102 – DL100F – DJ215 – DN 1 (km 73+770).

Traficul greu va fi deviat complet, pe DN1A, pe ruta Ploiești – Blejoi – Vălenii de Munte – Săcele.

Pe parcursul lucrărilor, trenurile pe ruta Buda – Slănic vor circula după programul normal, însă călătorii vor fi transbordați în zona DN 1 – Movila Vulpii.