Accident în Dărmănești. Trafic îngreunat pe DN72

Joi, 6 noiembrie 2025, a avut loc un accident rutier în Dărmănești, pe DN72, Ploiești Târgoviște. Traficul este îngreunat.

Din primele informații de la fața locului, accidentul s-a produs în localitatea Dărmănești, la limita județului Dâmbovița cu Prahova, în zona benzinăriei Lukoil.

În accident au fost implicate două autoturisme. Din fericire nu sunt victime, accidentul sodându-se doar cu pagube materiale.

Potrivit primelor declarații, o femeie a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un alt autoturism. În urma impactului ambele autoturisme au fost grav avariate.

La fața locului a ajuns un echipaj al amulanței pentru a verifica starea persoanelor implicate în accident. Traficul în zonă este îngreunat.