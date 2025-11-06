Accident în Dărmănești. Trafic îngreunat pe DN72

Joi, 6 noiembrie 2025, a avut loc un accident rutier în Dărmănești, pe DN72, Ploiești Târgoviște. Traficul este îngreunat.
Din primele informații de la fața locului, accidentul s-a produs în localitatea Dărmănești, la limita județului Dâmbovița cu Prahova, în zona benzinăriei Lukoil.
În accident au fost implicate două autoturisme. Din fericire nu sunt victime, accidentul sodându-se doar cu pagube materiale.
Potrivit primelor declarații, o femeie a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un alt autoturism. În urma impactului ambele autoturisme au fost grav avariate.
La fața locului a ajuns un echipaj al amulanței pentru a verifica starea persoanelor implicate în accident. Traficul în zonă este îngreunat.