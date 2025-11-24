Trafic închis pe podul peste Dâmbu, din cartierul Pictor Rosenthal

Circulația rutieră pe podul peste pârâul Dâmbu din Ploiești, situat la capătul străzii Mircea cel Bătrân, cu ieșire spre localitatea Corlătești, a fost închisă, începând de luni. Măsura a fost dispusă pentru executarea lucrărilor de pe strada Mircea cel Bătrân.

- Publicitate -

Traficul rutier pe podul peste pârâul Dâmbu, din Cartierul Pictor Rosenthal a fost închis, luni, 24 noiembrie.

„În perioada 24.11 – 28.11 circulația pe podul peste Dâmbu de pe Mircea cel Bătrân este închisă. Proiectul de regenerare urbană Pictor Rosenthal a intrat în ultima fază”, a anunțat, luni, pe Facebook, Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

- Publicitate -

Primăria Ploiești a transmis, la finele săptămânii trecute, că toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE.

Rute ocolitoare:

Strada Mihai Bravu

Bulevardul București.

„Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, a mai precizat Primăria Ploiești (Detalii AICI).