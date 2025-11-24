 

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Trafic închis pe podul peste Dâmbu, din cartierul Pictor Rosenthal

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
circulatie pod Dâmbu

Circulația rutieră pe podul peste pârâul Dâmbu din Ploiești, situat la capătul străzii Mircea cel Bătrân, cu ieșire spre localitatea Corlătești, a fost închisă, începând de luni. Măsura a fost dispusă pentru executarea lucrărilor de pe strada Mircea cel Bătrân. 

- Publicitate -

Traficul rutier pe podul peste pârâul Dâmbu, din Cartierul Pictor Rosenthal a fost închis, luni, 24 noiembrie.

„În perioada 24.11 – 28.11 circulația pe podul peste Dâmbu de pe Mircea cel Bătrân este închisă. Proiectul de regenerare urbană Pictor Rosenthal a intrat în ultima fază”, a anunțat, luni, pe Facebook, Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

- Publicitate -

Primăria Ploiești a transmis, la finele săptămânii trecute, că toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE.

Rute ocolitoare:

  • Strada Mihai Bravu
  • Bulevardul București.

„Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, a mai precizat Primăria Ploiești (Detalii AICI).

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Trafic închis pe DN 1. Cum se lucrează la Movila Vulpii [VIDEO]

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Începând de luni, 24 noiembrie, ora 10:00 și până...

Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la Primăria Ploiești

Marius Nica Marius Nica -
Curtea de Conturi a României a publicat raportul de...

Ioana Farcaș: „Ce simte un actor când primește aplauze? Că nu muncește” 

Luiza Toboc Luiza Toboc -
E imposibil să n-o iubești pe Ioana Farcaș. E...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -