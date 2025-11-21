- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Podul dintre Ploiești și Corlătești se închide pentru șase zile

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
pod inchis ploiesti corlatesti strada mircea cel batran

Podul situat la capătul străzii Mircea cel Bătrân din Ploiești, peste pârâul Dâmbu, spre localitatea Corlătești (cartier Dâmbu), va fi închis timp de șase zile. Măsura intră în vigoare de luni, 24 noiembrie, ora 08.00.

- Publicitate -

Potrivit unui comunicat de presă emis de Primăria Ploiești, măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de reabilitare. Restricțiile de circulație vor fi ridicate sâmbătă, 29 noiembrie.

„Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea S.C. Vialis Engineering SA, de închidere a circulației rutiere pe podul situat la capătul str. Mircea cel Bătrân, cu ieșire spre localitatea Corlătești, pentru o perioadă de 6 (șase) zile calendaristice, începând cu ziua de LUNI – 24 NOIEMBRIE 2025, ora 08:00,  până în ziua de SÂMBĂTĂ – 29 NOIEMBRIE 2025, ora 24:00, pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.

- Publicitate -

Rutele ocolitoare stabilite ca urmare a acestor lucrări, sunt:

  • Strada Mihai Bravu
  • Bulevardul București.

Modificările de circulație vor fi actualizate în aplicația Waze.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ce firmă din Prahova este acuzată de ANAF că fabrica ilegal țigări electronice

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Inspectorii antifraudă au descoperit ieri în Prahova o fabrică...

Ceața reduce vizibilitatea în Prahova, inclusiv pe A3

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că,...

Patinoar cu obstacole, la Ploiești: statuie, tufe și patru stâlpi de iluminat

Oana Stoica Oana Stoica -
Am ajuns astăzi în centrul Ploieștiului exact la timp...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -