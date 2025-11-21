Podul dintre Ploiești și Corlătești se închide pentru șase zile

Podul situat la capătul străzii Mircea cel Bătrân din Ploiești, peste pârâul Dâmbu, spre localitatea Corlătești (cartier Dâmbu), va fi închis timp de șase zile. Măsura intră în vigoare de luni, 24 noiembrie, ora 08.00.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Primăria Ploiești, măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de reabilitare. Restricțiile de circulație vor fi ridicate sâmbătă, 29 noiembrie.

„Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea S.C. Vialis Engineering SA, de închidere a circulației rutiere pe podul situat la capătul str. Mircea cel Bătrân, cu ieșire spre localitatea Corlătești, pentru o perioadă de 6 (șase) zile calendaristice, începând cu ziua de LUNI – 24 NOIEMBRIE 2025, ora 08:00, până în ziua de SÂMBĂTĂ – 29 NOIEMBRIE 2025, ora 24:00, pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.

Rutele ocolitoare stabilite ca urmare a acestor lucrări, sunt:

Strada Mihai Bravu

Bulevardul București.

Modificările de circulație vor fi actualizate în aplicația Waze.