Orășelul Copiilor nu se mai organizează la Sala Sporturilor din Ploiești

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești nu va mai organiza Orășelul Copiilor la Sala Sporturilor din Ploiești. Motivul? Nu există solicitări din partea organizatorilor pentru această zonă.

Servicii Gospodărie Urbană (SGU) a intenționat organizarea unui Orășel al Copiilor la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești. Acesta urma să fie amenajat chiar în zona unde se află bazinul lacului. (Detalii AICI).

Contactat telefonic, directorul general al SGU Ploiești, Dragoș Măchițescu, a susținut că nu va mai fi organizat Orășelul Copiilor la Sala Sporturilor Olimpia.

„SGU Ploiești nu va mai organiza Orășelul Copiilor la Sala Sporturilor. Nu avem solicitări de la organizatori”, a precizat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.

Târg de Crăciun în zona centrală a Ploieștiului

La Ploiești, Târgul de Crăciun va fi organizat în zona centrală. Anul acesta, suprafața totală a Târgului de Crăciun va fi mult mai mare, respectiv parcul din fața Palatului Administrativ – Parcul Nichita Stănescu.

Deschiderea Târgului de Crăciun și a iluminatului ornamental va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie. (Detalii AICI)