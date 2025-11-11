Unde va fi organizat Orășelul Copiilor la Ploiești

Pregătirile pentru Sărbătorile de Iarnă au demarat la Ploiești. Servicii Gospodărire Urbană (SGU) intenționează organizarea Orășelului Copiilor la Sala Sporturilor Olimpia.

Reprezentanții Primăriei Ploiești au anunțat că intenționează să organizeze Târgul de Crăciun în zona centrală a municipiului. (Detalii AICI)

Cât privește organizarea Orășelului Copiilor, Servicii Gospodărire Urbană (SGU) a demarat primele demersuri pentru organizarea acestuia la Sala Sporturilor Olimpia.

Contactat telefonic, directorul general al SGU Ploiești, Dragoș Măchițescu, a confirmat, pentru Observatorulph.ro, că intenționează să organizeze Orășelul Copiilor la Sala Sporturilor Olimpia.

„Am trimis o adresă la Primăria Ploiești prin care am solicitat acest lucru. Anul acesta intenționăm să organizăm Orășelul Copiilor pe bazinul lacului de la Sala Sportului, astfel încât să se creeze și o imagine de poveste pe timpul Sărbătorilor de Iarnă”, a precizat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.

De precizat este faptul că la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești există, deja, o infrastructură pe tot ceea ce însemnă vânzare de produse specifice sărbătorilor. Bineînțeles, pe lângă echipamentele de joacă, intenția este și de amenajare, tot aici, a căsuței lui Moș Crăciun.