Când se aprind luminițele de sărbători în Ploiești UPDATE

Luminițele de sărbători, așa cum este cunoscut iluminatul festiv montat în marile orașe din România, se vor aprinde la Ploiești sâmbătă, 29 noiembrie.

Informația a fost confirmată în această dimineață de primarul Mihai Polițeanu, care a făcut și o postare pe pagina oficială de Facebook.

Tot sâmbătă, 29 noiembrie, este momentul și la care se va deschide Târgul de Crăciun din oraș.

Potrivit edilului, ora la care iluminatul festiv va fi aprins va fi făcută publică în zilele următoare, iar copiii vor fi cei care vor apăsa pe butonul magic, ca și anul trecut.

UPDATE

Primarul Mihai Polițeanu a declarat pentru Observatorul Prahovean că luminițele se vor aprinde pe 29 noiembrie, la ora 18:00, de către patru copii a căror selecție va fi anunțată de Municipalitate. Tot în seara respectivă va fi deschis și târgul de Crăciun din centrul orașului.

