Cum vor arăta luminițele de sărbători la Ploiești. Au avut loc probe

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
iluminat ornamental

Plase, traverse cu LED-uri, figurine 3D, ghirlande, cupole luminoase și brazi împodobiți cu luminițe. La Ploiești, joi, în jurul orei 21.00, au avut loc probe la instalațiile de iluminat ornamentat în zona centrală și pe Bulevardul Republicii.

Ploieștiul se pregătește pentru Sărbătorile de Iarnă. Cu o săptămână înainte de deschiderea oficială a iluminatului ornamental, programată pe 29 noiembrie, joi seară, au avut loc probe la instalațiile de iluminat ornamental.

Pentru sărbătorile de iarnă din acest an, la Ploiești au fost amplasate luminițe în 33 de zone din oraș, precum și pe arterele principale. (Detalii AICI)

Reamintim faptul că Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești a primit de la Luxten, operatorul care are delegat serviciul de iluminat, inclusiv ornamental, mai multe propuneri cu privire la decorarea orașului pentru Sărbătorile de Iarnă, fiind selectată una dintre ele.

Astfel, culorile instalațiilor ornamentale vor fi în acest an la Ploiești: alb cald, alb rece, galben cald, verde, portocaliu, albastru, culoarea predominantă fiind alb cald.

