Cum am ajuns de la Ploiești la Bran în două ore și am luat micul dejun la pensiune. Da, este posibil!

După experiența de pe DN1, Valea Prahovei, din urmă cu o săptămână, când am făcut 5 kilometri într-o oră spre Piatra Arsă, având planificată o nouă ieșire din oraș, de data aceasta la Bran, ne-am făcut altfel calculele.

Recunosc, am fost atât de speriată de ce am pățit cu o săptămână înainte, că eram pe cale să renunț la deplasarea la Bran. Dar, într-un final, am decis să riscăm încă o dată, dar, de această dată, mai „cu cap”. Așa că (tot) duminică ne-am pus la drum. Dar nu am mai plecat la ora 11:00, ci la ora 06:30. Și când zic la ora 06:30, la ora aceea chiar am terminat de pus bagajele în mașină.

Am dar drumul la GPS: 2 ore și 4 minute până la destinația din Moieciu de Sus, unde aveam cazarea. Am zâmbit amar… ehe… prea frumos să fie adevărat! Ne-am adus aminte imediat cum, în 2018, într-o zi aiurea de marți din luna august, am făcut de la Moieciu la Ploiești nu mai puțin de 8 ore, așa cum, totodată, ne-am adus aminte de luna iunie 2020, când s-a dat drumul în timpul pandemiei la părăsirea localității, cum am făcut 2 ore și 10 minute „din ușă-n ușă”, cum se spune, tot la aceeași cazare.

Dar acum era o altă zi, o altă oră și o altă situație. Oare ne făcusem bine calculele?

Am plecat și, pe drum, am constatat că GPS-ul ne ducea direct pe DN1, fără să ne trimită pe ruta ocolitoare din Breaza. La fața locului, adică pe drum, lucrurile stăteau chiar mai bine. Câteva mașini pe drum, pe sensul nostru de mers și… cam atât.

Mai multă aglomerație era pe sensul invers, cu mașini de CJ, MM și BH, care se îndreptau (probabil) spre mare. Nici nu ne-am dat seama cum am ajuns la pasarela cu „Kaufland Comarnic – 5,4 kilomteri”, moment în care ne-am uitat la ceas. Era ora 07:08. Cu o săptămână în urmă, între acea pasarelă și Kaufland-ul din Comarnic, am făcut 1 oră și 2 minute. Acum, aceeași distanță, am parcurs-o în 4 minute. Ceasul arăta 7:12 când am ajuns la Kaufland. Și am mers mai departe…

La ora 08:40 terminasem deja cumpărăturile la Mega Image-ul din Bran (apă, crănțănele, etc.) și ne-am pus în mișcare spre cazarea din Moieciu de Sus. Pe drum până la Mega mai făcusem două opriri, dintre care una mai lungă la o benzinărie pentru alimentare și refresh. La ora 9:00 am ajuns în fața cazării, iar pe drum nu am dat de niciun blocaj, nici măcar o aglomerație care să ne încetinească.

Ceea ce părea imposibil, s-a produs. În 2 ore și puțin (am scăzut pauzele și cumpărăturile), am ajuns de la Ploiești la Moieciu de Sus, sau, mai bine zis, în 2 ore am ajuns de la Ploiești la Bran. Deci se poate!

Este adevărat, ne-am făcut bagajele de cu o seară înainte, ne-am trezit la 05:30 ca să ne bem cafeaua, dar a meritat! Ne-am luat micul dejun, la ora 09:30, în foișorul cazării din Moieciu de Sus și ne-am bucurat de o zi întreagă de răcoare, soare și aer curat.

Recunosc, în ce ne privește, avât în vedere că sunt peste 15 ani de când mergem la această pensiune și ne știm bine cu proprietarii, dacă anunțăm dinainte, putem ajunge la orice oră. Dar chiar și fără asta, dacă am fi fost cazați începând cu ora 14:00, cum se procedează în mod normal, am fi mers cu mașina până în capătul Moieciului, la Mistral, am fi lăsat mașina acolo, și am fi plecat într-o drumeție pe Bângăleasa, cu sendvișuri la purtător. Deci am fi avut soluții…

Clar de acum încolo, ora 07:00 va fi ora maximă de plecat de acasă dacă avem drum pe DN1, Valea Prahovei… și nu sâmbăta! Se pare că este oră genială de străbătut drumul care le provoacă atâtea coșmaruri șoferilor și pasagerilor deopotrivă.