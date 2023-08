Cum am făcut 5 kilometri într-o oră pe Valea Prahovei. Ce face poliția ca să amendeze șmecherii care fentează coloanele de mașini?

La fiecare sfârșit de săptămână a devenit o obișnuință să scriem despre traficul infernal de pe Valea Prahovei. De asemenea ne-am obișnuit și cu ideea că ai noștri guvernanți, în ceea ce privește găsirea unei soluții, nu fac altceva decât să se certe „pe ciolan” și, de ani de zile, nicio guvernare nu a reușit să facă nimic.

Dar una este să scrii, și alta este să trăiești pe propria piele iadul din trafic…

Duminică, 13 august, aveam planificată o ieșire la Piatra Arsă, în jurul prânzului. Pentru că am calculat că haosul ar trebui să fie de dimineață, și pentru că ne-am gândit că cei mai mulți și-au început deja minivacanța de Sf. Maria de vineri sau de sâmbătă, teoretic, nu ar fi trebuit să fie chiar așa de rău duminică la prânz. Adică ne așteptam la un blocaj pe la Nistorești, dar de maxim 30 de minute. Așa că, pe la ora 11:00 AM, am plecat din Ploiești.

Ce a urmat? Haos! Greșeala noastră majoră a fost că nu ne-am luat după waze-ul care tot încerca să ne ducă pe Breaza? Motivul? Cu o lună înainte ne băgase pe DN1A, ne luasem după el, iar prietenii noștri care aleseseră să-l ignore n-au avut nicio problemă pe DN1. Așa că nu l-am băgat în seamă… Și, înainte de Nistorești, ne-am blocat!

Au fost mulți cei care au întors mașinile și au renunțat după ce s-a trecut de zona cu separatoare de sens. La un moment dat am fost și noi tentați să facem același lucru

Când nervii și nesimțirea își spun cuvântul

În timp ce unii (mai fraieri) stăteam în coloana care înainta cu viteza melcului obosit, se găseau câțiva mai deștepți să „fenteze” coloana prin dreapta și să-i forțeze pe alții să le facă loc. Până și după zona cu separatoare de sens, „șmecherii” „fentau” coloana și pe stânga și pe dreapta și oamenii de bună-credință le făceau loc să se bage când apăreau mașini din sens opus, pentru că nimeni nu vrea să aibă pe cineva pe conștiință. Asta până la un punct…

După vreo oră de blocaj, cu nervii întinși la maxim, șoferii care stăteau în coloană au început să se poziționeze unul în stânga maxim, unul în dreapta maxim, astfel încât să nu se mai poată trece. Deci ce înjurături și ce claxoane au început, ce scandaluri… „Șmecherii” au început să o ia prin șanțurile din dreapta blestemând și claxonând iar când ajungeau mai în față se găsea „un fraier” să le facă loc.

Unde e poliția ca să amendeze bizonii?

Mă întrebam poliția unde este în astfel de cazuri? Că stau „la pândă” la Bănești și organizează operațiuni tip BLITZ pentru amendarea vitezomanilor, dar de șmecheri nu au timp niciodată să se ocupe.

Ba mai mult, azi dimineață, conform comunicatului transmis de reprezentanții IJP Prahova, „La data de 13 august a.c., în contextul minivacanței, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au intensificat activitățile de fluidizare și control al traficului rutier…”. Zău??? Unde??? Că pe DN1, Valea Prahovei, acolo unde sunt blocaje și șmecheri, unde este cea mai mare nevoie în aceste zile, zău dacă am văzut „picior” sau „roată” de poliție!

Nu mai spun că ieri, colegul meu stătea în coloană la Cheia din cauza accidentului de la Măneciu, în timp ce poliția spunea că traficul se desfășoară normal…

Ehe… 1-2 echipaje de poliție pe marginea drumului, acolo unde sunt blocaje și, ori se făceau de amenzi cum se cuvine, ori șoferii „șmecheri”, avertizați de waze că e poliție, nu ar mai fi avut atâta tupeu. Oricum ar fi fost, toată lumea ar fi avut de câștigat. Pentru că, să nu vă închipuiți că cei care presează „să se bage” nu contribuie la crearea blocajului.

Plecați la ora 11:00 de acasă, din Ploiești, am ajuns la ora 14:50 la Piatra Arsă. Un drum de 2 ore l-am făcut în 3 ore și 50 de minute. Cel mai mult, evident, am făcut între Nistorești și Comarnic. Relevant a fost momentul trecerii pe sub pasarela unde scria „Kaufland Comarnic 5,4 km”. Din acel moment am făcut o oră și 3 minute până am ajuns la Kaufland Comarnic. Deci despre ce vorbim? 5 kilometri într-o oră!

Așa se circulă pe DN1, pe Valea Prahovei, iar soluția pentru degajarea traficului se pasează de ani de zile între guvernări. Începem să ne obișnuim cu ideea că nu vom prinde în viața noastră un trafic decent spre stațiunile de pe Valea Prahovei, problema este că, la cum se mișcă lucrurile (adică nu se mișcă), nici copiii noștri nu vor prinde…

Nu mai există vreo predicție pentru a evita traficul

De o vreme încoace, indiferent oricum ai calcula, oricece logică ai urma, nimic nu funcționează când vine vorba de traficul infernal de pe DN1 – Valea Prahovei. Că pleci la 7 dimineața, la 11 sau la ora 16:00, ai parte de aceleași blocaje, același trafic de coșmar, aceiași șmecheri, din toate județele țării, care fentează ei coloanele de mașini care circulă regulamentar.

Nu ne rămâne decât de încercat ora 4 dimineața data viitoare… sau ora 23… sau… naiba mai știe!

De asemenea, deși nu a fost prima experiență de acest gen, niciodată nu am văzut echipaje de poliție care să stea la pândă să prindă șmecherașii în trafic, sau măcar să-i sperie. Și probabil acest lucru nu se întâmplă pentru că niciun echipaj de Poliție Rutieră nu riscă să rămână blocat în trafic pentru a ajunge la locul de unde să înceapă acțiunea. Hilar, sau poate trist, dar al naibii adevărat!