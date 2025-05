De ce nu ai votat duminică? Mergi la vot pe 18 mai?

Puțin peste 50%… atât a fost prezența la vot a românilor care au mers duminică, 4 mai 2025, să-și aleagă președintele pentru următorii cinci ani. Din cei 9 milioane de români, 40% au votat cu George Simion, candidatul reinventat după alegerile din noiembrie 2024. Asta înseamnă 3,6 milioane de români care, din supărare, din încrâncenare, din răzbunare pe clasa politică actuală, au ieșit la vot și au spus clar că vor o schimbare, că „așa nu se mai poate”. Și sunt de înțeles…

Ce au votat? Din păcate vom vedea și vom simți cu toții în următorii cinci ani, dacă va ieși George Simion președinte… Vom simți cu toții, inclusiv noi, cei care am votat o schimbare, dar o schimbare de „bun simț”. Inclusiv noi, cei care am votat decența și nu circul, am votat un intelectual, nu un grobian. Dar și acest grobian este de înțeles de ce a fost votat. Reprezintă schimbarea pe care și-o doresc cu disperare toți… pe care ne-o dorim cu disperare toți.

Și asta se vede pentru că, și celălalt candidat care a ajuns în turul al doilea reprezintă tot schimbarea. Dar o schimbare mai decentă, ce-i drept…

Nu-i înțeleg însă pe românii care nu au votat!

Este însă de neînțeles de ce aproape jumătate din românii cu drept de vot au ales să stea acasă. Ei ce părere au? Au avut, slavă Domnului, de ales anti-sistem. Și nu doar un candidat… Cu toate acestea au preferat să-i lase pe alții să decidă pentru ei.

După ce ieri, în prima parte a zilei, prezența la vot părea a fi net superioară celei din urmă cu șase luni, părea că românii sunt deciși să aibă un cuvânt de spus, iată că, până la finalul zilei, prezența a la urne a depășit doar timid prezența din noiembrie 2024. A fost de doar 53,21% față de 52,55%, cât a fost în noiembrie 2024. De ce ar fi nevoie ca să se mobilizeze românii? De ce ar fi nevoie ca să avem și noi un președinte decis de majoritatea românilor, nu de „fracturi” de populație?

Peste două săptămâni avem de mers pentru a vota în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Câți vom merge? Avem de ales între doi candidați declarați anti-sistem. Avem de ales… Vom alege oare?

„De ce n-ai fost la vot?”, este întrebarea pe care am adresat-o tuturor celor care au spus că nu au votat duminică. Răspunsurile au fost diverse. De la „N-am avut timp” până la „N-am avut de unde alege”. Cum așa? Ai avut de unde alege iar ca timp… să fim serioși. Și dacă te aflai în vacanță, în altă localitate, tot puteai să votezi. Așa că nu, asta nu reprezintă o scuză.

„Singura șansă care să nu ne arunce țara în haos ar fi o prezență la vot de peste 70% în turul al doilea”, este o replică pe care am auzit-o mult în ultimele 12 ore. Cum am putea să aducem la vot oamenii care nu au ieșit acum? Ce am putea să le spunem ca să iasă să voteze, indiferent cu cine? Măcar să avem certitudinea că președintele ales, oricare ar fi acela, este ales de majoritatea românilor, nu doar de majoritatea celor care ies la vot…

Ce se va întâmpla după 18 mai?

Nu mai reiau aici traseul lui George Simion și cum, în mod machiavelic, a reușit să mobilizeze pentru el electoratul lui Călin Georgescu. Am scris încă din ianuarie că asta se va întâmpla. Facem doar un exercițiu de imaginație… Simion președinte al României!

Ce se va întâmpla când, cei care nu au ieșit acum la vot vor începe să simtă „efectele AUR”? Ce se va întâmpla când vor vedea că România va fi marginalizată? Ce vor simți când simpla sintagmă „sunt român” va atrage după sine dezaprobare în afara granițelor țării?

Vor vedea, pe propria piele, ce se întâmplă atunci când nu ies la vot. Nu-mi închipui că o mamă nu este interesată de libertatea de mișcare și de exprimare a copilului ei. Nu-mi închipui că un tată nu este interesat de posibilitatea fiului lui de a-și alege drumul în viață, liber, așa cum își dorește.

Și atunci va interveni frustrarea și vor interveni nervii. Dar știți ceva? Nici mama respectivă, nici tatăl, nu vor avea dreptul de a se plânge și de a reproșa cuiva ceva. De ce? Pentru că ei nu și-au îndeplinit obligația față de copilul lor! Nu au ieșit să voteze pentru viitorul lui.

Acestea fiind zise, pe 18 mai 2025 avem turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Se înfruntă de această dată George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent). Ambii anti-sistem (cel puțin la nivel declarativ).

În următoarele două săptămâni vom vedea calcule, jocuri, alianțe și promisiuni. În următoarele două săptămâni va trebui să fim atenți… foarte atenți și, pe 18 mai, să mergem să votăm. Ce? Ce vrea fiecare! Dar trebuie să mergem la vot în număr mare! Poate încă mai avem o șansă să nu cădem în huliganism și grobianism. Poate încă mai avem o șansă să fim bine! Poate încă nu trebuie să stingem lumina… Poate!