Istanbul pe cont propriu și fără 12 ore făcute pe drum

Istanbul pe cont propriu este o destinație preferată de mulți români când vine vorba de un city-break. Fie că vorbim de un weekend prelungit, sau de mai multe zile petrecute în orașul de pe malul Bosforului, în Istanbul ajung din ce în ce mai mulți români.

Deși am călătorit destul de mult, Istanbulul nu a fost niciodată o prioritate. De ce? Pentru că biletele de avion erau foarte scumpe, iar drumul cu mașina de 12 ore nu era deloc pe placul nostru, mai ales cu copiii după noi. Așa că, l-am pus mai la coadă și am așteptat.

Asta până când, în toamna anului 2024, Pegasus Airlines, care operează curse directe București – Istanbul, a venit cu o ofertă de nerefuzat. Pentru un sejur de 6 zile, cu plecare pe 19 martie 2025 și întoarcere pe 24 martie, am plătit, pentru cinci persoane, dintre care una cu bagaj mare de cabină, 350 de euro dus-întors.

Este adevărat, am așteptat și am „vânat” oferta, pentru că, în mod normal, prețul unui singur bilet de avion la Pegasus, nu îl prinzi sub 104-110 euro de persoană, cu bagaj mic de cabină. Însă, cam de două ori pe an, Pegasus scoate oferte. Și merită așteptate și, în zilele de oferte, merită să iei chiar pentru mai multe perioade, dacă ești fan Istanbul.

