România a votat. A avut de ales și a decis să sancționeze

România a votat duminică. A avut de ales și a decis să sancționeze. Peste 40% dintre voturi au mers către George Simion, cel mai probabil ca o „palmă” dată de milioane de alegători care s-au săturat și spun că vor schimbarea. Din dorința de a scăpa de corupția care i-a sufocat în ultimii zeci de ani, au pus ștampila pe numele fostului lider de galerie, celebru pentru violențele din peluze, discursurile agresive și scandalurile provocate de-a lungul timpului.

Nu neapărat din convingere au făcut asta, ci în semn de revoltă față de o clasă politică surdă și oarbă, deopotrivă mult prea arogantă și însetată doar de putere și bine propriu ca să înțeleagă că, la un moment dat, se va ajunge și aici.

România a votat pe 4 mai, iar rezultatele au arătat, la final, o țară galbenă. Sau aproape galbenă. Simion a colorat-o așa, nu fiindcă ar fi vreo „lumină”, nici pe departe, ci fiindcă a știut, înainte de toate, cum să împrumute „cheile” discursului lui Călin Georgescu. A înțeles unde și ce îi doare pe români și exact pe acea rană promite că va pune pansamentul.

Nu știu câți, vreo secundă, cred în vorbele lui fanteziste cu „apartament de 35.000 de euro, rate la bănci fără dobânzi sau benzina la un leu”. Or fi și de genul acesta. Mulți, însă, l-au ales în primul tur pe candidatul AUR fiindcă au vrut să taxeze pentru a nu se mai simți ei taxați. Un vot din răzbunare, aș zice, nu neapărat din convingere. Și un rezultat care nu arată altceva decât imaginea dureroasă a unei societăți.

George Simion este parte a unei Românii cât se poate de reale, din păcate. O Românie, în procentul acela de 40%, sătulă, obosită, manipulată, dornică să creadă în orice altceva decât a avut până acum.

Ce-i și mai trist, după alegerile de duminică, candidatul coaliției de guvernare, adică reprezentantul „greilor”, Crin Antonescu, a ieșit pe locul al treilea. Iar cu adevărat trist, din nou, e semnalul „nouă nu ne pasă” dat de aproape 9 milioane de români, care nu au ieșit la vot.

A rămas, în cursa pentru Cotroceni independentul Nicușor Dan. Un personaj care nu are neapărat lipici și carismă, dar are educație și bun simț. Are maniere, știe când să vorbească și când să tacă, nu îi frică să meargă printre oameni fără bodyguarzi, poate să articuleze coerent ceea ce îi iese pe gură (și o face direct, în fața alegătorilor, nu prin mesaje video înregistrate) și, cel mai important, știe că România are nevoie de direcția pro-Occident.

Nu știu ce șanse are și cât de bine îi vor ieși calculele matematice la scrutinul de săptămâna viitoare cu 20,99 de procente luate de la alegători, ori ce strategie va adopta pentru a convinge până pe data de 18.

Nu e clar omul perfect și nu atrage precum un magnet masele cu discursuri încrâncenate și dezbinatoare, dar e singura opțiune normală într-o țară care se află acum „pe muchie”. E variantă logică pentru a evita pericolul și a rămâne pe o linie democratică, europeană și sigură pentru noi și copiii noștri. E rațiune, dincolo de orice sentimente de frustrare, neputință și dezamăgire resimțite, pe bună dreptate, de milioane de români.