Artown, muralele ediţiilor doi şi trei din Ploieşti Vest

Festivalul de artă murală Artown, care a avut deja trei ediții la Ploiești, este cel datorită căruia Ploieștiul a prins culoare la propriu. Presărate în tot orașul, unele mai vizibile, altele mai ascunse, operele artiștilor murali bucură privirile trecătorilor.

Dacă anul trecut am luat la pas sudul Ploieștiului și am detaliat lucrările aflate acolo, acum a venit rândul zonei de vest a orașului, care are o serie de lucrări de-a dreptul fabuloase, cu o mare încărcătură simbolistică. Iată care sunt lucrările ediţiilor a doua şi a treia a Artown Festival, care colorează zona de Vest a Ploieștiului

Pe fațada unui bloc de pe strada Deltei din Ploiești poate fi admirată lucrarea „Staring contest”, a artiștilor români Mircea Modreanu și Matei Emanuel.

Matei Emanuel este artist plastic. A absolvit Universitatea Națională de Arte din București, secția sculptură.

Mircea Modreanu este artist vizual, manager de proiecte culturale și galerist. În 2018 a luat naștere proiectul E T A J artist-run space, unde a organizat expoziții cu peste 200 de artiști, și este coordonatorul Revistei E T A J, o publicație lansată din dorința de a promova arta contemporană și artiștii locali.

Lucrarea propune un comentariu plastic la adresa interacțiunii publice cu arta contemporană. O reinterpretare într-o manieră colaborativă a unei secvențe din lucrarea lui Salvador Dali, „Metamorfozele lui Narcis”, în care mâna susține o sculptură în rășină, operă a lui Matei Emanuel, „Matching Flavours”.

Prin această lucrare murală jovială, dar în același timp serioasă și autoreflexivă, artiștii confruntă privitorii cu un reminder despre artă, simboluri și personalități care continuă să existe și să influențeze în prezent.

Pe Bulevardul Republicii din Ploiești poate fi văzută o lucrare realizată de doi artiști internaționali, bulgarul MOUSE și grecul Vasilis Bilos Manthopoulos.

Bilos vine din Grecia și este un artist recunoscut pentru muralele de mari dimensiuni pe care le face, dar și pentru lucrările de atelier.

MOUSE este o artistă din Bulgaria, care activează în arta murală și stradală, jonglând cu mai multe medii, de la pictură la ilustrație și instalații.

Lucrarea împărtășește o poveste despre căutarea echilibrului în natură, în ființa umană, în energie, în plante și animale – conștiință și subconștiință. Indiferent de diferențe, vor exista întotdeauna elemente care ne unesc și care pot aduce echilibrul și pacea.

Un vis. Un loc liniștit. O energie luminoasă. Un loc plin de credință și iubire. Culori și forme. Magie. O lume plină de bucurie și pace interioară.

În vestul Ploieștiului, pe strada Anotimpului, un artist britanic s-a jucat cu fațada unui bloc, reușind o lucrare de excepție, care colorează unul dintre cele mai populate cartiere ale orașului.

Gabriel Pitcher, pe numele lui, este un artist din Marea Britanie ale cărui lucrări explorează identitatea, comunitatea și complexitățile experienței umane.

Lucrarea din cadrul Artown Festival, de la Ploiești, înfățișează un personaj singur, suspendat în aer deasupra unui pat șifonat. Corpul acestuia este relaxat, într-o postură de somn profund, sfidând gravitația. Această scenă suprarealistă surprinde momentul dezorientant când vălul dintre conștiință și subconștient devine permeabil, invitând privitorii să-și pună întrebări despre propriile experiențe ale realității și natura percepției.

Lucrarea reflectă un moment pivotal din istoria personală a artistului, când granițele realității percepute s-au estompat, conducându-l spre o explorare profundă a lumii văzute și nevăzute. Această experiență transformatoare i-a modificat fundamental înțelegerea asupra percepției și realității. Prin acest mural, Pitcher speră să creeze o rezonanță cu privitorii, trezindu-le propriile întrebări despre natura realității și percepției.

Pe strada Mărășești, la nr.257, artistul român SADDO a realizat o lucrare suprarealistă, inspirată din opera lui Salvador Dali.

SADDO, artist contemporan născut în România, în prezent stabilit în București, jonglează între picturi pe pânză pentru galerii, picturi murale și ilustrații la comandă pentru diferite proiecte și brand-uri.

A avut numeroase expoziții în întreaga lume (Copenhaga, New York, Berlin, Montreal, Ottawa, Salvador, Bangkok, Viena, Mexico City, Oakland, Portland), precum și picturi murale în Montreal, Bangkok, Las Vegas, Seattle, București, Paris, Rabat.

Lucrarea creată de el pentru ediția cu numărul trei a Artown Festival înfățișează un homar uriaș, inspirat de obiecte iconice realizate de Salvador Dalí, precum telefonul-homar sau de rochia Elsei Schiaparelli, decorată cu un homar desenat de Dalí.

Artistul a găsit inspirație și în opera lui Jeff Koons, cu homarul gonflabil, precum și în filmul „The Lobster” al lui Yorgos Lanthimos. Toate aceste influențe aduc în prim-plan teme legate de vise, sexualitate, hrană și moarte, oferind lucrării o dimensiune provocatoare și onirică.

Acestea, pe lângă cele realizate în prima ediție a Artown Festival, sunt lucrările care dau culoare orașului Ploiești și care îl scot puțin din cotidian. Trecătorii le pot admira în voie și se pot bucura de peisajul schimbat al orașului, cunoscut ca „orașul gri” sau „orașul petrolului”.

Iată că și în Ploiești avem parte de culoare, grație măiestriei unor artiști murali consacrați și datorită a trei ediții de succes ale Artown Festival.