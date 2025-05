Artown, muralele primei ediții colorează vestul Ploieștiului

Festivalul de artă murală Artown, care a avut deja trei ediții la Ploiești, este cel datorită căruia Ploieștiul a prins culoare la propriu. Presărate în tot orașul, unele mai vizibile, altele mai ascunse, operele artiștilor murali bucură privirile trecătorilor.

Dacă anul trecut am luat la pas sudul Ploieștiului și am detaliat lucrările aflate acolo, acum a venit rândul zonei de vest a orașului, care are o serie de lucrări de-a dreptul fabuloase, cu o mare încărcătură simbolistică. Iată care sunt lucrările primei ediții a Artown Festival, care colorează zona de Vest a Ploieștiului.

Pe Strada Înfrățirii, la numărul 4, poate fi admirată lucrare intitulată „Metamorphosis”, a artistului moldovean, Dmitri Potatov (BTA). Acesta este un artist din Republica Moldova, ale cărui lucrări sunt despre alăturarea unei culturi care rezonează cu mediul înconjurător, dă un sens de apartenență și de conștientizare a propriei identități prin înțelegerea celuilalt.

Lucrarea „Metamorphosis” reliefează un oraș care a fost capturat de ideea globală a producției de petrol. Acum se cunoaște faptul că petrolul nu este o opțiune pentru un viitor luminos. Orașul trebuie să treacă printr-o metamorfoză pentru un viitor luminos.

Alegoria prezentă în lucrare este transformarea unei omizi într-un fluture, cușca fiind făcută dintr-un rezervor de ulei, în jurul căreia regăsim stejarul și leii, care sunt semnul heraldic al orașului.

În vestul Ploieștiului, pe un perete al Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, poate fi admirată lucrarea „Mother Earth”, realizată de doi artiști murali română, care lucrează împreună sub denumirea de „KEROCU”.

KEROCU este un duo artistic românesc – o sinergie a artiștilor Kero și Ocu, a căror colaborare a apărut într-un stil nou completându-se unul pe altul.

Conceptul lucrării „Mother Earth” este dezvoltat pe principiul de iluzie optică, dar în ideea de micro-macro, universul din jurul planetei și universul din interiorul nostru. Portretul personajului reprezintă planeta, în jurul căreia se învârt formele organice care reprezintă oamenii din societatea noastră.

Buzele în formă de inimă reprezintă baza noastră ca umanitate și anume iubirea, care poate să rezolve foarte multe din problemele existente.

Tot în vestul Ploieștiului, și tot împodobind peretele unei școli, „Emil Palade” de această dată, se poate admira lucrarea „Geta”, a artistului român Mircea Modreanu.

Mircea Modreanu este artist vizual, manager de proiecte culturale și galerist. În 2018 a pus bazele proiectului E T A J artist-run space, unde a organizat expoziții cu peste 200 de artiști. Totodată, el este și coordonatorul Revistei E T A J, o publicație lansată din dorința de a promova arta contemporană și artiștii locali.

Lucrarea realizată de el în cadrul Artown Festival Ploiești o are în prim-plan pe Geta Brătescu, o figură marcantă a abordării conceptuale în arta românească postbelică, care s-a născut în 1926, Ploiești.

În puținele interviuri, Geta Brătescu discută despre linie ca despre un absolut, despre o continuitate a artei cu viața. Plecând de la biografia și cariera prolifică, artistul a vrut să redea toate elementele reprezentative care să susțină conceptul: artista în etate, markerul, și liniile ce i-au înconjurat ultima decadă a vieții.

Pe fațada unei clădiri de pe Aleea Strunga din Ploiești, se regăsește o altă lucrare din cadrul Artown Festival, denumită „Sense Cube”, realizată de artistul Pulsar Sinaps. Clădirea respectivă a beneficiat, în cadrul festivalului, chiar de două lucrări, o altă latură a acesteia fiind decorată cu o altă pictură murală.

Pulsar Sinaps a absolvit Universitatea de Arte Vizuale și Design, George Enescu din Iași, secția Sculptură. Este muralist, artist vizual și tatuator, iar în prezent activează în București.

Lucrarea sa din Ploiești este inspirată de poezia „Lecția despre cub” a lui Nichita Stănescu. Cubul în acest caz este, printre altele, și o metaforă a spațiului urban. În acesta este necesar să ne găsim sensul, atât existențial cât și cel generat de simțurile de percepție.

„Sense Cube”, este o lucrare despre introspecția generată de creația lui Nichita Stănescu în momentul actual și cum înțelegerea istoriei, până în momentul contemporaneității, este cheia către descoperirea și aplicarea sinesteziei.

Cea de-a doua lucrare care colorează aceeași clădire din vestul Ploieștiului, de pe Aleea Strunga, se numește „Cooperation”, și este realizată de un artist italian, Patrick Anastasi.

Patrizio Anastasi este designer grafic și ilustrator, activând inclusiv în ilustrație editorială și murală și identitate de marcă. Lucrările sale au fost expuse în mai multe expoziții din Italia și în străinătate, cum ar fi Fundația Merz, Circolo de Design, Print Club, Sky Art Foundation și Arsenal Târg de carte.

Intervenția investighează vizual, atât în ​​formă abstractă cât și figurativă, tema cooperării. Fiecare modul spune, explorând câteva cuvinte cheie, ideea de a rămâne împreună, de a face schimb de valori și a de a avea grijă de noi.

A rămâne în aceeași lume este echivalentul muncii în echipă, al participării colective, cu o singură intenție, într-un scop foarte specific. Abandonarea sinelui și a ego-ului este primul pas către atingerea unui scop comun. Cooperarea este un fel de ritual.

Acestea sunt lucrările care au fost realizate în cadrul primei ediții a Artown Festival Ploiești, în partea de Vest a Ploieștiului și care aduc culoare și vibrație în oraș, în fiecare zi.