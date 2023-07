Am traversat Ungaria în același timp în care am parcurs distanța Predeal – Bușteni! Trist!

Recent întorși din concediu am avut parte de cea mai relevantă comparație în legătură cu starea drumurilor în România și, mai ales, în județul Prahova: am traversat Ungaria în același timp pe care l-am făcut între Predeal și Brașov!

Atunci când ești ploieștean și alegi să pleci cu mașina în concediu în afara țării, și trebuie să ieși prin vestul României, adică vămile Nădlac sau vama Cenad, cel mai greu drum, indiferent că mergi până la Budapesta sau până la Veneția, este de la Ploiești până la Sibiu, cu punctul maxim Ploiești – Brașov.

La dus știam că, plecând sâmbătă dimineața devreme, trebuie să plecăm foarte devreme pentru DN1 sau, dacă nu reușeam, să o luăm pe alternativa DN1A. Bineînțeles că am ajuns la varianta a doua. Cred că DN1A între Ploiești și Brașov este cel mai mare coșmar al meu, având în mașină pasageri cărora li se face rău pe serpentine. A fost îngrozitor, jur, mai bine stăteam în coloană pe DN1. Mă rog, dar asta a fost decizia (proastă) a noastră.

Odată trecuți de Brașov, a mai fost greu cât de cât până la Sibiu și apoi pe autostradă până la Timișoara. Autostrada are o porțiune întreruptă, dar s-a circulat ok deviat la dus. Când am ajuns la Timișoara am zis că l-am apucat pe Dumnezeu de picior! Iar a doua zi, de la Timișoara la Budapesta, a fost o reală plăcere.

La întors, de la Budapesta la vama Cenad, am făcut, pe ceas, 2 ore și 8 minute o distanță de puțin peste 200 de kilometri.

S-a mers ață, pe autostrăzi, M0, M5, și alte M-uri, nici nu mai știu exact care. Repet, am traversat practic Ungaria.

Odată intrați în țară, lucrurile au început să se complice. Pe porțiunea de deviație din cauza lipsei autostrăzii A1 între Timișoara și Sibiu, am prins blocaj, unde am pierdut mai bine de 30 de minute, iar apoi, „cireașa de pe tort” a reprezentat-o ieșirea din Predeal.

Având de la dus experiența serpentinelor de pe DN1A, am ales să ignorăm „sfaturile” tuturor și, la Brașov, ne-am încăpățânat să rămânem pe DN1, deși săracul GPS dăduse în bâlbâială deja îndemnându-ne să ne întoarcem. Mai avea puțin și țipa la noi. Știa el de ce. Numai că el nu ținea cont de „încărcătura” mașinii.

Și de la Brașov, sâmbătă la prânz, pe sensul de întors în Ploiești, am mers perfect. Chiar comentam că GPS-ul a luat-o razna. Ni s-a înfundat însă la ieșirea din Predeal, unde ne-am trezit într-o coloană care abia înainta.

Râdeam când am trecut, în Predeal, de intersecție cu drumul de Bran-Râșnov. Era liber acolo unde, cu ani în urmă, stătusem într-o marți vreo 2 ore. Imediat însă după ce am trecut podul, ne-am oprit în coloană. Astfel, ceasul arăta ora 13:51 când ne-am oprit. Același ceas arăta 15:56 când am reușit să… ieșim din Bușteni! Nu, nu să ajungem acasă, la Ploiești!

În total 11,2 km!!! În 2 ore și 5 minute!!! Același timp pe care, în Ungaria, am parcurs 208 kilometri!!!

Că nu avem drumuri, știm! Că ne încăpățânăm toți să o luăm pe DN1, da, este adevărat! Dar a cui este vina? De ce la alții se poate și la noi nu?!?!? De ce trebuie să o iau eu pe DN1A, care este un drum înfiorător, pentru că ei nu sunt în stare să facă o amărâtă de autostradă pentru a decongestiona traficul de pe DN1.

Chiar, știți de ce am stat 2 ore în coloană? Din cauza trecerii de pietoni din Bușteni!!!

Odată scăpați de blocaj, am putut observa, pe partea cealaltă, coloana de mașini formată pe sensul de mers Ploiești – Brașov, coloană formată din cauza aceleiași treceri de pietoni!!!

Problemele de pe DN1 se știu demult. De fiecare dată când sunt alegeri toți promit. Și de fiecare dată noi rămânem doar cu promisiunile. Situația acesta nu ar exista într-o țară civilizată și, până nu vom reuși să rezolvăm problemele de infrastructură și de trafic, părerea mea este că nici nu trebuie să avem pretenții de a fi priviți în alte țări altfel de cum suntem: ca cei care vin de la coada Europei.

Cel mai bun exemplu a fost drumul pe care l-am făcut în weekend, din Ungaria la Ploiești. Am traversat o țară întreagă aproape în același timp în care am parcurs drumul Predeal – Bușteni! Trist! Foarte trist!