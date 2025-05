PSD-ul, balaurul cu șapte capete, a îngropat România

Indiferent cât am fost de blamată cu privire la orientarea politică, nu cred că poate cineva să spună că sunt adepta sistemului politic actual, cu atât mai puțin că sunt de partea Partidului Social Democrat (PSD). Vreau să fie foarte clar, dacă românii au ajuns acum în situația în care au ajuns, să se vadă lipsiți de opțiuni decente la alegerile prezidențiale, este DOAR vina partidelor politice tradiționale, și, în special, vina PSD-ului.

Sunt peste 30 de ani de când PSD-ul, într-un fel sau altul, se află la conducerea României. Dincolo de progresul (firesc dar foarte lent) al țării, atât de lent că mulți alegători nici nu l-au perceput, „meritul” PSD-ului este de a fi înrăit acest popor, „de la vlădică la opincă”, așa cum se spune.

Ce a făcut PSD-ul? A sfidat întotdeauna și pe toată lumea. Bazându-se pe un aparat de partid imens, și considerându-se cu resurse nelimitate, și-a pus, mai ales în ultimii ani, lideri dintre cei mai „periculoși”, și nu în sensul de puternici, ci în sensul de „periculoși” pentru imaginea partidului. Și praf li s-a făcut imaginea până la urmă!

Care le-a fost baza? De ce au avut curajul de a face asta? Pentru că au considerat că, indiferent de acțiunile lor, „prostimea” (da, da, să nu vă închipuiți că apelativul este altul în ceea ce ne privește pe noi, oamenii de rând) îi va vota pentru un kil de orez și o sticlă de ulei. Au considerat că, la nivel local, primarii sunt cei care „fac legea” în ceea ce privește votul din comunitățile pe care le păstoresc. Și și-au luat-o.

Valul de „periculoși” a inundat până la urmă

Haideți să ne gândim puțin care sunt primele personaje care apar în mintea oricui când aude „PSD”. Păi Adrian Năstase zis și „Năstase șapte case”, apoi este Viorica Dăncilă, o deșteptăciune întruchipată. Apoi este Liviu Dragnea, care a călcat puțin pe unde a călcat și Năstase. Iar acum, recentul Marcel Ciolacu, cel atât de diplomat (adică plin de diplome, nu altceva), încât a devenit ținta ironiilor tuturor.

Astea sunt numele, astea sunt imaginile care se derulează în mintea oricui când vine vorba de „PSD”. Ce au făcut toți ăștia? Au supt, la propriu, din toată țara, din fiecare județ unde au avut primari, din fiecare oraș. Cum au făcut toate astea? Sfidând cu atitudinea și, totodată, cu incultura lor pe toată lumea.

Întâlniri de taină, pensii speciale, jocuri de culise, nepotisme la toate nivelurile. Ba mai mult, în ultimii ani acestea au ajuns să fie făcute pe față, atât de siguri erau pe ei reprezentanții acestui partid.

Cum-necum, de fiecare dată, oricât de adânc s-au afundat, au știut să se fofileze astfel încât, chiar dacă li s-a tăiat un cap să le crească alte două în loc… mai mari și mai grotești. Cum-necum, au șantajat, au promis și s-au gudurat, dacă a fost nevoie, obținând o bucată de ciolan de fiecare dată. Da, și asta tot în văzul „prostimii”, pe care au considerat-o doar… prostime.

Acum, când ciolanul s-a terminat, își iau jucăriile și pleacă

Marți, 6 mai 2025, începe să se vadă dezastrul economic în care este România după ce, peste 30 de ani, a fost condusă de PSD. Ieri, Goldman Sachs, una dintre cele mai mari banci din lume, a publicat un raport economic despre România

Au scris în raport că băncile străine și fondurile de investiții au vândut masiv titlurile de stat emise de România. Normal că se întâmplă asta, deoarece România este zguduită de o perioadă tulbure din punct de vedere politic, perioadă ce atrage după sine instabilitate economică.

„În opinia noastră, principala provocare pentru România este implementarea unor politici fiscale severe într-o perioadă de incertitudine politică sporită”

(In our view, the main challange for Romania is the implementation of a severe fiscal adjustment during a period of enhanced political uncertainty) , consideră analiștii economici de la Goldman Sachs.

Și, în aceste condiții, pentru a contracara deficitul comercial imens și deficitul de cont curent, care, atenție!!!, sunt cauzate de guvernarea de până acum, nu de președintele României, ce trebuie făcut? Trebuie implementate politici fiscale SEVERE. Mai exact? Înseamnă că trebuie luate o serie de măsuri fiscale cumplite pentru populație, neprietenoase, pentru a putea restabili echilibrul economic.

Și, în aceste condiții, PSD ce face? Își ia jucăriile și pleacă! Deși el este principalul partid care s-a aflat la guvernare în acești ani, deși el este principalul responsabil de groapa economică în care se află România. De ce pleacă? Nu pentru că „s-au supărat”, ci pentru că nu mai e niciun ciolan de împărțit. Așa că nu mai are de ce să rămână. Ei nu iau măsuri dure, dar necesare, pentru populație. Îi lasă pe alții să o facă.

În tot acest timp, se va grupa în opoziție, vor arăta cu degetul la „nenorociții care împovărează cu taxe populația” și, peste patru ani, vor reveni în forță ca să „salveze România”. Stați liniștiți, PSD-ul nu va dispărea, doar își va mai „cloci” câteva capete în următorii ani!

A cui e vina?

Deși pare de neconceput pentru unii, vina nu este a celor care au mers și au pus ștampila pe PSD, la fiecare alegeri, pentru că așa le-a zis primarul și pentru că le-a dat o sticlă de ulei. Ei nu pot fi condamnați, sticla aia de ulei, este, poate, ceea ce au avut nevoie să supraviețuiască.

Vina este doar a celor care au permis să se întâmple asta. Oameni „cu școală” care s-au considerat întotdeauna prea buni ca să iasă la vot, prea „scârbiți” de politică pentru a se deranja să meargă la o secție de votare.

Ei sunt cei de blamat, pentru că ei, cei care cunosc cum merge economia într-un stat, și care au observat atâția ani hibele, au ales să fie „scârbiți” decât să taxeze la vot. Și, astfel, PSD, această „ciumă”, pe drept numită așa, a ajuns să fie principalul partid din România.

Pedeapsa PSD pentru românii care nu l-au votat

Și acum, PSD, pentru că nu a fost votat de românii sătui de el, alege să „îi pedepsească”. Iese de la guvernare, aruncând țara într-un haos de nedescris. În timpul ăsta, văzând ce se întâmplă pe piețele financiare, membrii PSD își freacă mâinile de bucurie și se pregătesc pentru a reveni, ca salvatori, peste patru ani.

Este situația în care, în momentul de față, se află România: Economia este la pământ, investitorii fug, BNR consumă rezerva valutară pentru a ține cursul cât de cât stabil. Peste toate astea, ne pregătim să stingem lumina. De ce? Pentru că așa a aranjat PSD lucrurile pentru țara asta. Pentru că, după ce a îngropat-o timp de atâția ani, acum i-a pus capacul prin ieșirea de la guvernare și aruncarea țării în haos.

„Dacă se strică treaba fix marketing la lumânări fac – acolo vor fi banii 😂. Când viața e greu românii se roagă 😂 mult!”, a concluzionat cu amar o prietenă, făcându-și planuri de reorientare profesională în contextul economic actual. Și da… business-urile cu lumânări par a fi viitorul economic al țării, pentru că nu există prohod al unei țări fără lumânări aprinse.

Mulțumim, PSD! Mulțumim din inimă Partidului!